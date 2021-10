Guinée: Voici les missions du Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Suprême des forces armées.

Selon le président de la Cour Suprême, Mamadou Sylla le Président de la Transition Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Suprême des forces armées ne doit pas être dérouté vers les caps du rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité.

Tout porte à croire et à espérer que vous êtes demeurerez un bon navigateur. Déjà imperturbable, vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires ; connaissances du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, humanité, fermeté, intégrité. Votre immense d'expériences militaires, conquises sur des terres d'opérations pour sauver des vies sont des gages nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la Démocratie ou l'excès de pouvoir et règne de l'impunité.

Pour lui : « nous rêvons de voir les populations de Guinée vivres du partage équitable des produits de l'ensemble de leurs ressources naturelles grâce à l'instauration d'un système de gestion transparente de l'économie et privilégie la transparence et la promotion de la compétence suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans l'esprit de l'équidistance et de l'équité ».

Pour finir, il dira que : « Les Guinéens aspirent à l'édification d'un état dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un Etat dans lequel ou la justice indépendante et impartiale sera la boussole de tout un chacun ».