Burkina Faso: Education - CANAL+ lance Nathan TV, la première chaîne éducative en Afrique francophone

Au Burkina Faso, la rentrée officielle des classe s'effectue le 1er octobre 2021. A la veille de cette rentrée scolaire, CANAL+ annonce la mise en orbite d'une nouvelle chaîne, Nathan TV, qui s'adresse principalement aux écoliers, à leurs parents et à leurs éducateurs. Nathan TV propose tous les jours des cours de français et de mathématiques en formats de 13 ou de 26 minutes, en lien avec les programmes scolaires de chaque niveau de classe.

«C'est une chaine éducative avec très clairement des cours de français et de mathématiques qui sont donnés aux élèves de la classe de CE1 à la classe de CM2. Ce sont des formations pour permettre aux enfants de mieux s'instruire et de mieux progresser. Ces formations ont lieu tous les soirs pour tous les niveaux. Nous espérons que cela va avoir un vrai impact sur le développement de nos enfants», expique Jonathan Lett, le directeur général de CANAL+ Burkina. L'originalité de cette chaîne disponible dès la formule Accèss : elle est éducative. «C'est la seule chaine qui existe dans son genre», ajoute Jonathan Lett

Cette chaîne, réalisée en s'apuyant sur l'expertise et le savoir-faire des éditions Nathan, acteur incontournable de l'édition scolaire et parascolaire au sein du Groupe Editis, est donc une chance pour les élèves qui pourront désormais s'amuser en s'éduquant. Elle diffuse des cours exclusivement réalisés et produits par Nathan TV.

Et ces cours, présentés et expliqués par un professeur, sont une prolongation de ceux donnés à l'école pour apprendre, réviser ou consolider les acquis. «En fait, ajoute le directeur général de CANAL+Burkina, c'est une salle de classe qui est filmée avec des leçons filmées et des élèves qui apprennent avec leurs difficultés et leurs réussites qui sont captées sur le vif.»

Apporter de la fraicheur...

Tous les jours donc, seront proposés des cours de français et de mathématiques de 13 ou de 26 minutes, en lien avec les programmes scolaires de chaque niveau de classe. Et les week-end, la place sera accordée aux révisions. «Tout au long de l'année, Nathan TV s'adapte également au rythme scolaire avec des périodes d'apprentissage, des sessions de révision avant les examens de fin de trimestre et une préparation à la rentrée pendant la période juillet-août », précise CANAL+.

Mais il n'y a pas que les maths et le français qui débarquent sur CANAL+. Les amoureux de la langues de Shakespeare en auront aussi pour leur mise. En plus des formules existantes, CANAL+ lance aussi en option 15 nouvelles chaînes anglophones avec beaucoup de thématiques : divertissement, sport, cinéma, magazines, « pour que nos abonnés puissent regarder nos programmes en anglais », explique M. Lett.

Et ce n'est pas tout. D'autres nouvelles chaînes montent sur le bouquet : des chaînes nationales et africaines notamment. CANAL+ met également à la disposition de ses abonnés CANAL+Première, chaîne 100% inédit et exclusive, et CANAL+ Pop avec de nouveaux programmes comme la série Manjack qui commence lundi et qui sera diffusée en clair. «Ce qui signifie que, même si vous êtes en retard sur votre abonnement où que vous ne l'avez pas encore payé, vous pouvez quand même regarder les deux premiers épisodes de cette série qui se passe au Sénégal et qui est vraiment palpitante», annonce Jonathan Lett.

Il ajoute qu'en lançant CANAL+Première et CANAL+Pop, le Groupe CANAL+ entend apporter un peu de fraîcheur et un coup de jeune à ses programmes pour ses abonnés qui, parfois, ont envie de découvrir de nouvelles choses, d'être surpris. «Nous avons voulu leur montrer que nous sommes encore capables de les séduire. C'est comme dans un couple : il faut savoir se réinventer, savoir séduire », conclut-il.