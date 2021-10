Sénégal: Origine de l'argent de la caution pour les Locales - Les précisions de la Caisse des dépôts et consignations

Le Directeur de la communication et du marketing de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), réagissant à l'encadrement du financement et de l'origine de l'argent déposé par les listes de candidats des partis et coalitions politiques ainsi que des indépendants aux élections territoriales du 23 janvier 2022, est revenu sur les modalités d'acquittement de la caution.

Le problème de l'encadrement du financement des partis politiques et de l'origine de la caution des candidats « ne se posent pas au niveau de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) ». Son chargé de la communication et du marketing, Matar Diop, joint au téléphone hier, invoquant le Code électoral, soutient que « la Caisse des dépôts et consignations ne peut pas recevoir de l'argent liquide, du cash-flow. Elle ne reçoit que des chèques de banques ».

Ce qui signifie que « même un chèque personnel (au porteur) ne peut être accepté ou y être déposé ». Aussi, « le chèque délivré à la coalition par la banque qui s'engage elle-même ne peut nullement être de l'argent sale ». Il précise que « le Code électoral et l'arrêté du Ministre de l'Intérieur fixant les 15 millions par parti, coalition de partis ou liste indépendante et pour chaque type d'élections (municipale et départementale) sont clairs ».

En outre, le communiqué de la Cdc appelant les partis et coalitions politiques à s'acquitter du paiement de leur caution dans les 30 jours du 1er au 30 octobre 2021 en perspective des élections territoriales prévues le 23 janvier 2022 sera reconduit pendant une semaine. Pour éviter tout retard dans la délivrance l'attestation de confirmation, il les invite à « prendre les dispositions nécessaires pour déposer leur caution 72 heures avant la date de clôture des dépôts des candidatures ».