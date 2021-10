Seychelles: Moins de petits poissons pêchés aux Seychelles, cela incitera la reconstitution des stocks

Les Seychelles ouvrent la voie à l'introduction de mesures pour reconstituer et maintenir des stocks de poissons sains grâce au lancement du premier plan de cogestion de la pêche à la ligne et au piège sur le plateau de Mahé.

Le plateau de Mahé soutient une pêcherie artisanale de fond qui fournit de la nourriture et une activité économique aux Seychelles. Les principales espèces ciblées par la pêche à la ligne sont les vivaneaux, les mérous et les empereurs, tandis que la pêche à la trappe cible les poissons lapin, les poissons perroquets et les empereurs.

Le plan, qui vise à adopter une approche de cogestion de la gestion des pêches, propose un ensemble de mesures pour réglementer les pêches pour les pêcheurs titulaires d'un permis et les pêcheurs récréatifs et sportifs.

La directrice adjointe de la gestion des pêches à la Seychelles Fishing Authority (SFA), Elisa Socrate, a déclaré que les pêcheurs commerciaux s'inquiétaient depuis plusieurs années du fait que les poissons qu'ils capturent deviennent de plus en plus petits et que la quantité diminue.

« Alarmé par cela, la SFA a réalisé plusieurs évaluations de stocks grâce auxquelles il a été découvert que certaines zones du plateau de Mahé étaient surexploitées et devaient donc être gérées », a déclaré Mme. Socrate.

Pour ce faire, les autorités utiliseront une approche écosystémique de la gestion des pêches, qui nécessite l'implication de tous les partenaires et pas seulement des décideurs, a déclaré Mme. Socrate.

Une étude a montré que le taux de capture moyen - capture par unité d'effort - dans neuf groupes d'espèces cibles a diminué de 65 pour cent depuis le début des années 90. Le taux de capture des vivaneaux est passé d'environ 36 kilos par jour en 1994 à 16 kilos par jour en 2016. De même, le taux de capture du jobfish est passé de 45 kilos par jour en 1990 à 24 kilos par jour en 2016.

La réduction des taux de capture et d'autres preuves de surpêche ont incité l'introduction de mesures proposées dans le plan de cogestion de la pêche à la ligne et à la trappe du plateau de Mahé pour améliorer la durabilité des stocks de poissons.

Les mesures comprennent une limite de taille pour le vivaneau empereur et le green jobfish, deux des espèces les plus importantes sur le plan commercial.

M. Elizabeth a déclaré que le fait que de nombreux pêcheurs capturent de petits vivaneaux rouges empereurs et des green jobfish affecte l'avenir de ces espèces. ( (Salifa Karapetyan, Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

Le directeur général de la SFA, Nichol Elizabeth, a déclaré que le fait que de nombreux pêcheurs capturent de petits vivaneaux rouges empereurs et des green jobfish affecte l'avenir de ces espèces.

« C'est pourquoi nous ciblons d'abord ces deux espèces. À l'avenir, nous ajouterons d'autres espèces. Nous chercherons des financements pour réaliser des évaluations de stocks sur différentes espèces. Nous en faisons actuellement une sur les poissons coralliens et le mérou. Si nous constatons que les choses ne vont pas bien pour eux, nous allons accélérer le processus dans le cadre du plan de gestion du plateau de Mahé », a déclaré M. Elizabeth.

Dans le cadre du plan, les pêcheurs récréatifs et sportifs devront respecter une limite de prises de cinq vivaneaux empereurs et cinq green jobfish par personne et par jour. Alors que les pêcheurs sont tenus de relâcher tous les vivaneaux empereurs et les green jobfish de moins de 32 centimètres, et de respecter une limite maximale de 25 casiers actifs par navire de pêche titulaire d'un permis.

Les consommateurs devront s'assurer qu'ils achètent des poissons des deux espèces qui ont la longueur nécessaire.

La première phase du plan portera sur l'éducation et la sensibilisation des pêcheurs et du grand public. Cela se produira au cours des trois derniers mois de 2021.

« La surveillance sur les sites d'atterrissage commencera au cours du premier trimestre de l'année prochaine et, espérons-le, d'ici le deuxième trimestre de l'année prochaine, nous commencerons à la mettre en œuvre de manière plus stricte. Pour cette année, au cours des trois prochains mois, nous travaillerons davantage sur l'éducation et la sensibilisation, même si nous irons sur place. Ce sera un long processus et, en tant que tel, cela prendra un certain temps », a déclaré M. Elizabeth.