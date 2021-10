Congo-Kinshasa: Prisons - La ministre de la Justice en concertation avec les gouverneurs

Les conditions de vie des détenus dans les lieux de détention restent toujours un défi pour les autorités congolaises. C'est pour cette raison que la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a échangé avec huit gouverneurs des provinces, afin de trouver des réponses à cette question. La rencontre a eu lieu hier jeudi 30 septembre 2021, au cabinet du ministre. Quant aux absents, la ministre a discuté avec eux en vidéoconférence. Les provinces concernées sont les suivantes : Kinshasa, Kongo-Central, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Tanganika, Kasaï et Kasaï-Central.

Organisés avec l'appui de la MONUSCO, les échanges étaient axés sur « La prise en charge alimentaire et sanitaire des détenus en RDC : état des lieux, défis et perspectives ». Il était question de clarifier les responsabilités des gouverneurs des provinces dans l'administration des prisons, conformément à l'article 203 point 5, de la Constitution ; instituer un cadre de dialogue permanent entre les gouverneurs des provinces et la ministre de la Justice pour l'administration des prisons afin d'obtenir l'engagement des gouverneurs à soutenir la prise en charge alimentaire et sanitaire des détenus.

Le secrétaire général, Georges Mfulu, a présenté l'état de prise en charge des détenus. Dans son adresse, la ministre de la Justice a commencé par dresser un tableau sombre des établissements pénitentiaires du pays, dont la majorié sont vétustes ou sont dans un état de délabrement avancé et se caractérisent par la surpopulation carcérale et la promiscuité, marqués par des pénuries alimentaires récurrentes, le manque d'approvisionnement en eau potable et en électricité, le manque d'équipement et matériels nécessaires au bon fonctionnement des services, et autres.

Elle a évoqué une étude qui démontre que le pays compte 218 établissements pénitentiaires, dont 117 sont opérationnels et 101 non opérationnels. Seuls 84 établissements sur les 117 reçoivent une subvention de l'Etat central. « Ce tableau peu reluisant sur les conditions de vie des détenus, surtout la situation alimentaire précaire des détenus, nous interpelle tous, autorités nationales et provinciales, eu égard à l'Article 203 point 5 de la Constitution qui précise que l'administration des établissements pénitentiaires relève de la compétence concurrente du Pouvoir central et des Provinces», a fait savoir Rose Mutombo.

Pour relever les défis, Rose Mutombo Kiese a fait savoir à ses interlocuteurs qu'elle entend poursuivre des actions d'humanisation des prisons et de modernisation de l'administration pénitentiaire, à travers la réforme pénitentiaire dont le processus est très avancé, par les travaux du groupe technique sous la responsabilité directe de son cabinet. Ce groupe, a ajouté Rose Mutombo Kiese, a produit pour la réforme du système pénitentiaire du pays, quatre projets de textes qu'elle se fera le devoir de défendre devant ses homologues du Conseil des ministres très prochainement.

La Monusco déterminée à accompagner la RDC

Ayant pris par aux travaux, le représentant adjoint du Secrétaire général des Nations Unies en charge de la protection et des opérations, Kassim Diagne, a martelé que cette dynamique salutaire de recherche de solution au problème de l'alimentation des détenus en RDC, ne sera efficace que si les plus hautes autorités centrales et provinciales se l'approprient.

Il a salué l'initiative d'organiser le cadre de concertation, car, l'un des droits les plus essentiels de tout détenu est de recevoir de l'administration pénitentiaire, aux heures habituelles, une alimentation de bonne qualité et ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de sa santé et de ses forces.

Il a terminé son adresse en déclarant qu'il est convaincu que le processus de réforme de l'administration pénitentiaire de la RDC va créer un cadre normatif conforme aux standards internationaux relatifs aux droits des détenus et en particulier, celui d'accès à une alimentation saine et équilibrée.