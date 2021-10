Cote d'Ivoire: Lutte contre les accidents de la route - La Fédération des ONG de la sécurité routière s'engage aux côtés du gouvernement

Des organisations non gouvernementales s'engagent à apporter leur contribution à la réduction du taux des accidents de la route. Ce, à travers la Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire (Foserci), créée en 2017 et composée de neuf ONG et associations.

Lors de l'investiture du bureau de cette plateforme qui a eu lieu, jeudi 30 septembre, à la Bibliothèque nationale au Plateau, son président Cissé Lamine a déploré le nombre important d'accidents de la circulation en Côte d'Ivoire qui se chiffre à plus de 6500 cas chaque année et entraînant plus de 700 tués et 13 000 blessés et traumatisés; dont 94% sont dus aux conducteurs ou usagers et 6% imputables au mauvais état des véhicules et du réseau routier.

Selon le président de la Foserci, les accidents de la circulation représentent la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 5 à 25 ans, parmi lesquels les jeunes de sexe masculin sont les plus exposés. Pire, Cissé Lamine a révélé que la Côte d'Ivoire débourse plus de 6 milliards FCfa par an pour des questions liées à la sécurité routière.

Parrain de la cérémonie, le député-maire de la commune d'Adjamé, s'est félicité de l'initiative de cette fédération, non sans l'assurer de son adhésion à cette noble mission. « Les accidents de la circulation sont devenus un fléau dans notre pays. Nous devons être des ambassadeurs de la lutte contre ce fléau qui endeuille chaque jour de nombreuses familles. Je me tiens à votre disposition pour vous accompagner », a promis Farikou Soumahoro.

Le représentant de l'Office de la sécurité routière (Oser), Raphaël Irié Bi, a quant à lui exhorté à la mobilisation de tous. « Piétons, automobilistes, passagers, propriétaires de véhicules, nous devons nous engager tous dans la lutte contre les accidents de la route. Soyons tous responsables », a-t-il engagé les uns et les autres.