Guinée/Maroc: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - La liste de la Guinée avec Naby Keita contre le Soudan et le Maroc

Le technicien français Didier Six a dévoilé ce vendredi 1er octobre 2021 une liste de 25 joueurs guinéens pour le compte des deux prochaines journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Le Sily national fera face au Soudan en double confrontation avant d'en découdre avec le Maroc.

Logé dans le groupe I avec 1 point au compteur plus un match en retard, le Sily national de la Guinée joue gros en double confrontation face au dernier de sa poule, le Soudan. Ensuite, les protégés de Didier Six se déplaceront sur le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat pour affronter le Maroc (match reporté).

A cet effet, Six a donc fait confiances à 25 joueurs pour ces prochaines échéances.

Voici la liste des 25 joueurs du Sily national de la Guinée :

Guinea 🇬🇳 head coach Didier Six has released a 25-man squad to face Morocco 🇲🇦 and back-to-back against Sudan 🇸🇩 in this month's @FIFAWorldCup qualifications. #WCQ2022 pic.twitter.com/GihaR1O34o

