Madagascar: UNICEF Madagascar - Jean François Basse, nouveau représentant

Jean François Basse présentant ses lettres de cabinet au ministre des Affaires étrangères malgache, Patrick Rajoelina.

2 ans renouvelables. C'est la durée du mandat du nouveau représentant de l'UNICEF à Madagascar, en la personne de Jean François Basse. Cumulant 25 ans d'expérience dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, le nouvel homme fort de cet organisme onusien a présenté ses lettres de cabinet au ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina, hier. Une cérémonie qui marque le début de son mandat à Madagascar et qui se voudrait être la réaffirmation de l'engagement de l'UNICEF pour « soutenir Madagascar dans son développement ainsi que l'amélioration de la vie des plus vulnérables ».

Jean François Basse remplace ainsi Michel Saint-Lot après avoir occupé le poste de représentant intérimaire de l'UNICEF en Angola. Le numéro Un de l'UNICEF à Madagascar a, en effet, déjà occupé plusieurs postes auprès de l'UNICEF aussi bien au niveau régional qu'au niveau du siège, dont respectivement conseiller régional pour la protection de l'enfance depuis 2016 et conseiller principal à la division des programmes. Le mandat de Jean François Basse s'inscrit dans une logique de continuité des missions de l'UNICEF à Madagascar. Entre autres, dans le domaine de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et surtout dans la protection et la promotion des droits de l'enfant.