Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - Quand des personnes handicapées s'organisent pour se prendre en charge

On ne choisit pas d'être handicapé. On le devient et on le subit. C'est qu'être handicapé n'est donc pas un choix. Situation peu enviable, la voie de l'autonomisation des personnes handicapées est parsemée de difficultés liées à l'accès à l'éducation et à l'emploi. Un calvaire qui les rend vulnérables. Livrés à eux-mêmes dans un système peu enclin à leur apporter toujours le secours malgré les dispositions existant, des handicapés s'organisent pour ne pas faire la manche.

Abidjan, Biabou dans la commune d'Abobo. Une école informelle qui accueille les enfants handicapés attire l'attention des habitants de cette bourgade située sur l'axe Abidjan-Alépé. Des élèves du collège Isrod situé à proximité s'y rendent fréquemment par curiosité pour voir comment des enfants malentendants, non-voyants, handicapés moteurs et enfants atteints d'albinisme suivent les cours. Agglutinés autour du bâtiment qui fait office d'école, ils découvrent à leur grande surprise souvent que ces personnes sont aussi intelligentes dans l'apprentissage. A propos de l'accueil du Centre d'éducation communautaire et de l'alphabétisation inclusif (Cecalpha-Inclusif), le promoteur Gueya Demonse, un handicapé moteur donne des explications : « Je pense qu'aujourd'hui les moqueries sur les personnes handicapées ont fait place à la curiosité de découvrir leur capacité d'apprendre et d'étudier. Il est de plus en plus courant de rencontrer en Côte d'Ivoire dans des familles où ces personnes ont réussi ».

Cependant, il dénonce l'attitude de certains parents analphabètes qui hésitent à envoyer leurs enfants à l'école. Alors que d'autres ont surmonté les railleries dont ils sont victimes du fait de leurs enfants. A cela, il faut ajouter le manque de structures d'encadrement pour accueillir ses enfants. Toute chose qui constituent un frein à leur instruction d'une part et leur épanouissement d'autre part. Quand des parents découvrent que d'autres enfants handicapés poursuivent leur cursus scolaire, c'est avec étonnement. Et ils n'hésitent pas à emboiter le pas à tous ces parents qui ont décidé de faire valoir le droit à l'éducation de leurs enfants.

« Quand un malentendant est dans la même classe qu'un non-voyants et qu'ils échangent, cela attire la curiosité des enfants (...) Il y a des élèves d'un collège à proximité du centre qui viennent voir comment un malentendant peut aller au tableau et répondre aux questions de l'instituteur avec le langage des signes. Ils sont également étonnés de voir un non-voyant qui à l'aide de braille travaille normalement comme eux », indique M. Demonsé. C'est avec fierté que Fabrice Gnamien, Agent Tic à Fraternité Matin constate que ses filles qui fréquentent ce centre inclusif ont la maitrise du langage des signes et arrivent à communiquer convenablement avec ces enfants handicapés sans aucune barrière. En décidant de créer ce centre, il s'est agi de permettre aux enfants handicapés de bénéficier du droit à l'éducation. Laquelle éducation pourrait leur ouvrir la voie de se prendre en charge dans la société et surtout réduire le taux de pauvreté dans ce milieu.

Mieux, à l'en croire, il faut aussi créer les conditions d'appui aux initiatives valorisant toutes compétences au changement des regards vis-à-vis des personnes handicapées. L'on devrait s'employer, a insisté M. Demonsé, à faciliter et promouvoir l'accès de tous les enfants handicapés et vulnérables à l'école. Pour sortir les personnes handicapées de la paupérisation, il propose la mise en place par l'Etat ivoirien d'un fond d'appui à la formation de l'entrepreneuriat et à la création de micro-projets en faveur des personnes handicapées.

En Côte d'Ivoire, le Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) de 2014, révèle l'existence d'environ 620639 personnes handicapées, soit 2,74% de la population nationale. Contre une moyenne mondiale qui est de 15%. Quant à la population de personnes handicapées de nationalités étrangères vivant en Côte d'Ivoire elle est estimée à un taux de 19,28% contre 80,72% de nationaux ivoiriens. Face à ces chiffres, Raphaël Dogo président de la Fédération des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire (Fahci), soutient qu'on peut estimer selon toute vraisemblance la population handicapée en Côte d'Ivoire à près de 3 millions de personnes.

Bien sûr fera-t-il remarquer en tenant compte du taux de handicaps invisibles estimé à 80%. Il s'agit de tous les types de handicap confondus, sur une population nationale de 22,65 millions d'habitants. Et ce, « en nous basant sur le dernier rapport de la Banque Mondiale et de l'OMS de 2011 qui établit un taux moyen de 15% de personnes handicapées dans le monde », a soutenu l'Expert en Handicap et Inadaptation.

Concernant l'emploi des personnes handicapées, l'expert a indiqué que l'on constate un taux d'activité plus faible sur le plan mondial. Il a rappelé les chiffres de l'Organisation internationale du travail (Oit) qui révèlent que quelque 386 millions de personnes dans le monde en âge de travailler sont handicapées.

En Côte d'Ivoire, le nombre des personnes handicapées est également en nette augmentation même si l'on ne dispose pas de chiffre exact. 20 % des personnes les plus pauvres du monde ont une sorte de handicap, relève une étude de la Banque mondiale. Selon l'Unesco, 90 % des enfants avec un handicap dans les pays en développement ne vont pas à l'école. « Au niveau de l'accessibilité du genre et de l'éducation, il faut noter que l'accès à l'éducation est difficile pour les personnes handicapées. 98% des enfants handicapés n'ont pas accès à l'éducation. Seulement 49% des personnes handicapées diplômées sont insérées dans le monde de l'emploi. Sur la question de l'accessibilité aux bâtiments publiques (...) il n'y a aucun aménagement pour faciliter l'accès aux transports publiques et mieux organiser les lieux de détente et de loisir. Au niveau du genre, on remarque qu'il y a plus d'hommes handicapés que de femmes. Aussi, nous avons constaté que l'accès à l'information publique en Côte d'Ivoire est très restreint pour les personnes en situation de handicap », a déclaré Dogo Raphaël, rapporté par ivoirehandicaptv.net.

Koné Victorien, directeur de la promotion des personnes handicapées ne dit pas le contraire. Malgré les efforts de l'Etat à rendre sa dignité à la personne handicapée, ces derniers sont toujours confrontés à l'accès difficile au transport à la formation et à l'emploi.

C'est dans cette situation, que des personnes handicapées s'emploient à faire sortir dignement leur communauté de la mendicité. D'où cet appel de Guéya Demonsé : «Que les personnes handicapées prennent conscience et se mettent ensemble pour protéger les plus faibles. Une personne handicapée mal formée voit doublement son handicap s'accentuer ».

Pour lui donc en plus de la formation, en créant des fermes d'élevage et un cybercafé pour les mettre à la disposition des personnes handicapées, cela constituerait un grand soulagement pour les sortir de la pauvreté.

Gueya Demonse (Président du Burnici) : « Une personne handicapée mal formée voit doublement son handicap s'accentuer »

Quand des personnes handicapées s'organisent pour ne pas faire la manche et sortir dignement de la pauvreté. «Que les personnes handicapées prennent conscience et se mettent ensemble pour protéger les plus faibles. Une personne handicapée mal formée voit doublement son handicap s'accentuer », fait remarquer Guéya Demonsé, président du Bureau national des personnes invalides de Côte d'Ivoire (Burnici).Interview.

Vous avez mis sur pied avec des amis le Bureau national des personnes invalides de Côte d'Ivoire (Burnici) qui est à la base également de la création du Centre d'éducation communautaire et de l'alphabétisation inclusif (Cecalpha-Inclusif) qui accueille pour leur scolarisation des enfants handicapés. Quelles sont les raisons d'une telle initiative ?

Nous avons créé le Bureau national des personnes invalides de Côte d'Ivoire (Burnici) en 2012. L'idée est partie du fait que nous avons plusieurs associations de personnes handicapées et chaque structure à sa vision. La nôtre c'est comment réussir l'autonomisation de la personne en situation de handicap. C'est l'objet essentiel de la mise en place du Burnici. Pour réussir cette mission, nous avons trouvé nécessaire d'accompagner cela avec un centre d'éducation. Dans notre vision, pour que la personne handicapée soit autonome, il faut avant tout qu'elle soit formée. Et cette formation commence par l'éducation à travers une école.

Le constat que nous avons fait, c'est qu'en Côte d'Ivoire et surtout dans une commune comme Abobo plusieurs personnes handicapées ne vont pas à l'école. Surtout ceux qui ont un besoin très spécifique. Je veux parler des non-voyants et des malentendants. Dans le pays les écoles qui accueillent ces personnes ne courent pas les rues. Il fallait aider ces enfants à intégrer l'école et nous avons créé en 2015 le Centre d'éducation communautaire et de l'alphabétisation inclusif (Cecalpha-Inclusif). Située à Abobo-Biabou, le centre accueille pour le moment les malentendants. Le même type d'école que nous avons mis sur place à Guiglo accueille les enfants non-voyants qui sont dans la même classe que les autres enfants. Nous avons ainsi pour le moment deux écoles, à Abidjan, précisément à Abobo-Biabou et une autre à Guiglo.

A Guiglo, nous sommes en partenariat avec l'Eglise Presbytérienne de Côte d'Ivoire qui nous a offert des salles de classes. Nous avons des enseignants qui ont été formés à Abidjan et qui ont fait leur classe dans la première école. Et que nous avons affecté à Guiglo pour l'instruction des enfants. Parmi ces enseignants nous avons un non-voyant, M. Koudougnon qui fait les brailles. Ce dernier a fait l'Université et c'est au cours de son parcours qu'il est devenu non-voyant. Nous avons aussi une jeune dame, une handicapée moteur qui enseigne la langue des signes. En faisant cela, c'est créer des emplois aux personnes handicapées. L'ensemble de notre personnel est composé de personnes handicapées.

Combien d'enseignants vous avez à Guiglo ?

Nous avons deux qui sont bien formés et deux stagiaires qui les aident dans chaque classe. Nous avons 23 apprenants dans notre centre de Guiglo dont 16 malentendants, quatre non-voyants et trois orphelins. Pour ce qui est des orphelins, il faut souligner que nous nous intéressons aux enfants vulnérables. Ce sont eux qui donnent un sens à la notion d'école inclusive. Parmi les trois, il y a un qui fait les brailles avec les non-voyants et les deux autres apprennent le langage des signes avec les enfants malentendants. Nous avons commencé à Guiglo en 2020 où l'école a ouvert ses portes et tous ces enfants sont au Cours préparatoire première année (Cp1). Pour l'année scolaire 2021-2022, nous sommes en train de préparer leur accession au Cours préparatoire deuxième année (Cp2).

A part l'école Presbytérienne de Côte d'Ivoire qui vous soutient et quel est la réaction des collectivités territoriales comme la mairie à Guiglo ?

Le maire de Guiglo nous a donné un terrain de quatre lots de 500 mètres carrés. Nous tenons à le remercier pour ce geste en faveur de l'éducation de la personne handicapée. C'est sur ces lots que nous allons bâtir notre centre de formation destiné à ces personnes vulnérables. Il fallait commencer avant et c'est ce que nous avons fait avec le soutien de l'Eglise Presbytérienne. Nous avons ainsi signé un partenariat de collaboration avec eux. C'est après avoir visité le centre que le maire de Guiglo, M. Baillet Benoit Sévérin a décidé de nous venir en aide. Très prochainement nous allons commencer les travaux de construction de notre centre. Nous avons aussi la présidente du Conseil régional, la ministre Anne Désirée Ouloto qui s'est mise à notre service.

Comment le personnel de Guiglo est rémunéré ?

C'est le Burnici qui rémunère le personnel. Et à travers les dons que nous percevons souvent. A Guiglo l'école que nous avons mis sur pied est gratuite. Je tiens à vous faire remarquer que généralement les gens ne croient pas qu'un enfant malentendant puisse réussir à l'école. Les parents n'y croient même pas. Et donc pourquoi lui assurer une scolarité ? C'est après quelques apprentissages et lorsque l'enfant commence à faire des signes pour mieux communiquer que les parents ravisent leur position. C'est par la suite qu'ils se rendent compte que leur enfant n'est pas perdu. Et ils viennent nous demander combien pourrait coûter la scolarité ? Pour l'heure c'est gratuit à Guiglo.

Comment votre initiative est perçue par l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire à Guiglo ?

Quand nous sommes arrivés à Guiglo, nous avons pris attache avec l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire. Il a très bien accueilli notre initiative tout comme le préfet de Guiglo. Cependant la faisabilité semble poser des problèmes et ils attendent voir comment les choses vont se passer dans la pratiques. Ils nous observent et nous suivent de près. A la rentrée scolaire de cette année à Guiglo, lorsque nous allons reprendre nous les inviterons pour qu'ils viennent constater ce qui est fait avec l'ouverture et le passage des enfants au Cp2.

Aviez-vous les autorisations pour une telle activité ?

Non pas encore. Nous sommes sous le couvert du ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale et la Direction de la Promotion des Personnes Handicapés (Dpph) qui suit de très près nos activités. Elle est chargée de concevoir et de mettre en œuvre les politiques nationales visant la promotion et la protection des personnes handicapées. Elle dispose d'une Sous-Direction de la Promotion des Droits des personnes handicapées. Nous n'avons pas encore l'autorisation. Elle partira d'Abidjan. Quand nous allons quitter le cadre de l'Eglise et commencer à bâtir notre centre, nous aurons l'autorisation du ministère.

Avant l'ouverture de l'école de Guiglo, l'expérience a commencé en 2015 à Abidjan. Comment se porte le Centre d'éducation communautaire et de l'alphabétisation inclusif (Cecalpha-Inclusif) ?

Le Cecalpha-Inclusif se porte très bien. Nous avons commencé à Abobo-Biabou dans les baraques. Aujourd'hui nous sommes dans des salles construites en dur. Malheureusement, nous sommes sur un site à proximité d'un grand ravin. Parmi les premiers élèves que nous avons eus, il y a des malentendants qui se présentent cette année au Brevet d'étude du premier cycle (Bepc). Après l'école primaire chez nous, ils ont intégré un lycée à Yopougon. Présentement la majorité de nos élèves ici à Biabou vont présenter le Certificat d'études primaire élémentaire (Cepe). Il faut préciser que le Centre accueille tous les enfants. Concernant l'effectif du centre, nous avons 18 malentendants, des enfants atteints d'albinisme (deux), des handicapés moteurs.

En cette année 2021, nous avons opté pour l'école inclusive. Les malentendants seront dans la même classe que tous les autres. A côté des enfants handicapés, nous avons les enfants vulnérables. Il s'agit des enfants de foyers recomposés où les enfants sont abandonnés à leur sort. Nous avons les enfants qui sont exploités dans les restaurants. C'est l'association, le Burnici qui les prend en charge. Nous disons qu'un enfant qui n'est pas allé à l'école est pire qu'un enfant handicapé. Qu'est-ce qu'un enfant qui vend dans un cabaret va devenir. Surtout une fille soumise à l'appétit vorace des prédacteurs sexuels. Si rien n'est fait, nous faisons le lit à la pauvreté. C'est vrai que le Centre de Biabou n'a pas d'autorisation, mais chaque année nous déposons un rapport d'activité auprès de la Direction de la promotion des personnes handicapées, dirigée par M. Victorien Koné.

Est-ce que vous êtes sur le point d'obtenir l'autorisation d'exercer ?

Effectivement nous sommes sur le point de l'obtenir. Présentement nous sommes à la recherche d'un terrain pour bâtir un centre répondant à toutes les normes exigées. Pour ce faire, nous avons introduit des demandes auprès du gouverneur du district d'Abidjan. Nous avons le soutien de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Mme Namizata Sangaré que je tiens à remercier. Elle suit de près toutes nos initiatives concernant l'obtention de terrain. Elle fait beaucoup pour le Burnici. Je reste convaincu que l'obtention de l'autorisation n'est pas loi et lorsque nous aurons bâti sur un terrain convenable ce sera chose faite.

Comment se fait la rémunération des enseignants dans le centre de Biabou ?

Contrairement au Centre de Guiglo, nous bénéficions ici de la participation des parents. C'est ce que nous utilisons avec la subvention que le Burnici reçoit de l'Etat pour nous occuper du centre. Nous avons le soutien de Mme Michèle Alloukou, présidente de l'Association Passerelles qui nous accompagne sur le plan matériel et financier. C'est elle qui offre des fournitures scolaires à nos élèves. Elle s'occupe également des travaux pour la réparation des salles de classe. C'est la « maman » des enfants handicapés.

Où en sommes-nous avec les différents projets que vous entendez mettre sur place pour l'autonomisation des personnes handicapées ?

En ce qui concerne le projet Handicap-ferme, nous sommes en bonne voie. Nous avons acquis des terrains villageois à Grand Akouzin dans la commune d'Agou. On devait commencer les travaux et le coronavirus est apparu freinant notre lancée. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas encore démarré. Sur ce projet, ce sera les personnes handicapées qui vont travailler. Nous ambitions de créer une grande ferme qui va accueillir des personnes en situation de handicap de la sous-région. Nous avons pris attache avec une association des personnes handicapées du Burkina Faso spécialisée dans l'élevage des pintades. Ce projet va nous permettre d'atteindre notre but qui est l'autonomisation des personnes handicapées.

Que pensez-vous de l'apport de l'Etat aux personnes handicapées ?

On pense que tout doit venir de l'Etat. Nous devons nous même poser des actes pour sortir notre communauté de la pauvreté. Nous saluons les décrets pris récemment par le Président de la République à l'endroit des personnes handicapées. Vous savez, les personnes handicapées n'avaient pas le même statut que ceux qui ont passé un concours d'accès à la fonction publique. Parce qu'il s'agit d'un recrutement dérogatoire, la personne handicapée titulaire d'un Brevet de technicien supérieur (Bts) est classé dans la catégorie B3. Contrairement aux autres qui démarre avec la catégorie B4. Le décret du Président de la République Alassane Ouattara vient régler cette discrimination. Les personnes handicapées ont non seulement le droit de travailler mais ils doivent être traité de la même manière que tous les autres travailleurs. Vous savez, la personne handicapée dépense beaucoup plus que les autres personnes. Quand je prends l'exemple de ma collaboratrice qui est handicapée moteur, elle ne peut que se déplacer en taxi compteur. Elle dépense 4 à 5 mille FCFA pour rentrer chez elle à Yopougon. Pour une autre personne, le Gbaka ou tout moyen de transport commun peut faire l'affaire. Nous dépensons plus parce que tout ceux dont nous disposons s'usent. Les cannes, les fauteuils roulants. Quand on travaille et qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres, cela est vraiment frustrant. La personne handicapée doit doublement travailler pour être au niveau des autres. Donc, ils devront être traités tous de la même manière.

Dans notre centre d'élevage, nous allons faire la part belle aux femmes handicapées. Elles sont plus marginalisées que les hommes. Vous voyez, une femme handicapée ne peut pas faire la cour à un homme au contraire de l'homme handicapée. La femme handicapée doit avoir un emploi. C'est quand elles ont un emploi que les hommes s'intéressent à elle. Les féministes devraient s'approprier cette lutte. Les femmes qui ont épousé les personnes handicapées connaissent également de telle frustration. Tout comme les femmes mères d'enfants handicapés qui sont identifiées par le handicap de leurs enfants. Que les personnes handicapées prennent conscience et se mettent ensemble pour protéger les plus faibles. Une personne handicapée mal formée voit doublement son handicap s'accentuer.

Intégrer la fonction publique à tout prix !

Le recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans la fonction publique en Côte d'Ivoire donne beaucoup d'espoir à ces derniers d'avoir du travail. Pour ce faire tout y passe. Les concernés sont prêts à tout pour intégrer la fonction publique. Peu importe les moyens utilisés. Détenteur d'une maitrise en économique, JC une personne handicapée a largement dépassé la tranche d'âge pour bénéficier de cette disposition pour devenir fonctionnaire. Un rêve qu'il a longtemps nourri. L'échec de toutes ses tentatives va l'amener à utiliser des subterfuges pour être dans la course à la fonction publique. JC va alors renaitre de nouveau. Il va réapparaitre dans cette course avec un nouvel extrait de naissance diminuant son âge de quelques années. Le titulaire de la maitrise en économique va alors se présenter au Brevet de l'enseignement du premier cycle (Bepc). Après l'obtention de ce diplôme avec son nouvel âge, il tente pour une fois encore son intégration dans le cadre du recrutement dérogatoire.

Des méthodes peu recommandables, des personnes handicapées en usent pour intégrer coûte que coûte la fonction publique. C'est le cas de trentenaire dont ce cas nous est expliqué. MA dans son ambition de profiter du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction, va payer une importante somme pour que quelqu'un d'autre composent lors de l'examen du Brevet de technicien supérieur (Bts). Malheureusement pour lui, c'est l'échec à cet examen. Ne sachant pas à quel saint se vouer, il va en parler à des proches. Si cela ne tenait qu'à lui, c'est une convocation au commissariat de police le plus proche, pour faire arrêter le « mercenaire », avait-il préconisé. Heureusement pour lui que d'autres personnes handicapées l'en ont dissuadé. Lui expliquant que la place du corrupteur et du corrompu, c'est la prison. A propos, les personnes handicapées sont unanimes pour dire que la fraude constatée souvent ternie énormément leur image.

Sur la question de l'emploi des personnes handicapées, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'instruments. Un recrutement dérogatoire à la Fonction publique et des mesures incitatives dans le privé pour l'embauche des personnes handicapées.

En 2015, le Code du travail de la Côte d'Ivoire a été révisé. L'Etat a prévu des mesures incitatives dans le secteur privé prévoyant des quotas concernant l'embauche des personnes handicapées. « De 1997 à ce jour, 1506 personnes handicapées ont été intégrées à la Fonction publique. Elles bénéficient d'un emploi décent et stable (...) 30% des places sont réservées aux femmes de manière automatique », soutient Koné Krouwélé Victorien, directeur de la Promotion des Personnes handicapées