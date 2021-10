Angola: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - La liste d'Angola avec Fredy et Nzola

Le sélectionneur de l'Angola Pedro Goncalves a dévoilé sa liste de joueurs pour affronter en double confrontation le Gabon pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Ils sont au total 28 joueurs convoqués.

Les Palancas Negras affronteront en ce mois d'octobre les Panthères du Gabon en double confrontation. Pour ces deux matchs décisifs qui attendent les protégés de Goncalves, ce dernier a fait appel à 28 joueurs.

Logé dans la poule F, l'Angola est bon dernier avec zéro point suite aux deux premières journées.

Voici la liste des 28 joueurs angolais convoqués :

Angola 🇦🇴 head coach Pedro Goncalves has announced his squad for this month's doubleheader against Gabon 🇬🇦 in the @FIFAWorldCup qualifications. #WCQ2022 pic.twitter.com/CtIJefmgYw

