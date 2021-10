Niger: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Zakari Adebayor et Issa Djibrilla présents dans la liste du Niger

Jean-Michel Cavalli, entraîneur du Niger a dévoilé ce samedi 2 octobre 2021 une liste de 29 joueurs pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Le Niger affrontera en double confrontation l'Algérie.

Classé 3e avec 3 points devant le Djibouti, le Niger joue gros face au premier du groupe A l'Algérie. A cet effet, le sélectionneur du Mena, Cavalli a convoqué 29 joueurs pour le cadre de cette double confrontation.

Une liste dans laquelle l'on note la présence de certains cadres nigériens tels que Zakari Adebayor, Issa Djibrilla et Ousmane Diabate.

Voici la liste des 29 Mena :

Niger 🇳🇪 head coach Jean-Michel Cavalli has named his squad for the upcoming @FIFAWorldCup qualifiers against African champions Algeria 🇩🇿 this month. #WCQ2022 pic.twitter.com/0rt6LVMcTH

