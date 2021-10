Guinée: Transition en Guinée, résumé de la journée du vendredi, 01 Octobre 2021

Cette journée a été consacrée en grande partie à la cérémonie de prestation de serment du président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya, en présence des membres du CNRD, les représentations diplomatiques accréditées, les présidents des institutions républicaines récemment réhabilitées, les officiers militaires, les leaders politiques dont ceux des partis majoritaires(Cellou Dalein et Sydia).

Aucun chef d'État étranger n'était présent dans la salle de conférence du palais Mohamed V, où s'est tenue la cérémonie. Mais, le président de la transition Malienne, Hassimine Goïta s'est fait représenter par le président du conseil national de la transition de son pays.

Le monde médiatique n'a pas été en marge de cet événement historique, plusieurs reporters étaient déployés par la presse nationale et internationale, des éditions spéciales ont été animées par plusieurs médias guinéens, sans compter les multiples retransmissions en direct sur les médias sociaux.

Après l'installations des invités, il y'a eu l'étape des prestations artistiques. Des artistes tels que l'ensemble instrumental de Guinée, Takana Zion, Djalikaba Bintou, Banlieuzart... ont tenus en haleine, le public présent.

Par la suite, le premier président de la cour suprême a prononcé son discours.

Il a tout d'abord rappelé les circonstances de la prise du pouvoir par l'armée. Selon lui, c'est à cause de la modification contestée de la constitution de 2010 et de l'élection présidentielle controversée qui ont conduit à un troisième mandat indesiré, à un déchirement atroce du tissu social, et à la dégradation de la solidarité entre les ethnies et les familles, que l'armée a été obligée de prendre ses responsabilités.

Il a ensuite salué les consultations qui ont permis d'écouter tous les acteurs et insisté sur l'importance de l'application strict des décisions administratives et de justice, qui constituent selon lui, le plus grand problème du pays.

Il a rappelé au président Doumbouya son devoir sacré de fidélité et de constance et lui a exhorté de mettre à profit son expérience militaire et de se méfier des flatteurs.

À 12h32min exactement, l'hymne national a retentit dans la salle et le président Mamady Doumbouya, a prêté serment, dans le respect strict du protocole en la matière.

À l'issue de cet exercice, il s'est brièvement adressé à la nation, dans un discours précis et concis.

NB: Tout le protocole en la matière, avant,.pendant et après a été strictement respecté.

À la télévision nationale, dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance, qui aura lieu, demain Samedi, 02 Octobre et seulement quelques heures après avoir prêté serment, le président de la république, colonel Mamady Doumbouya s'est adressé à la nation, à travers une déclaration solennelle, en saluant la mémoire des pères de l'indépendance et en réitérant, que la Guinée ne négociera jamais sa souveraineté, mais respectera tous ses engagements internationaux.

Il a affirmé que l'heure est au rassemblement de l'ensemble des guinéens autour de la dynamique, engagée par le CNRD.

Il a rassuré la communauté nationale et internationale, que le CNRD ne confisquera jamais le pouvoir.

Dans cette allocution, il a fait plusieurs annonces dont entre autres :

- La prochaine constitution sera écrite et adoptée par référendum;

- Un mécanisme de réconciliation nationale sera bientôt mis en place;

- La nomination d'un premier ministre dans les jours à venir ;

- Les élections se tiendront de la base au sommet autrement dit, dabord les élections locales, puis celles législatives et ensuite, la présidentielle...

Pour conclure, il a exhorté l'ensemble des guinéens à un sursaut national, pour enfin être au rendez-vous de l'histoire.

À travers un communiqué lu à la télévision nationale, le président de la transition a informé l'opinion qu'à l'occasion de la célébration de fête de l'indépendance, il déposera demain une gerbe de fleurs sur la place des martyrs et assistera à la cérémonie de prestation de serment d'une promotion sortante de l'EMIA.