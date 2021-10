Algérie: Education - Pas de pénurie de manuels scolaires

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a démenti l'existence d'une quelconque "pénurie" de manuels scolaires, affirmant que l'opération de vente de ces manuels avançait à "un rythme croissant" avec une baisse de la pression sur les établissements éducatifs et les points de vente dans plusieurs wilayas.

Présidant, jeudi, une conférence nationale par visio-conférence à laquelle ont pris part des cadres de l'Administration centrale et des directeurs de wilaya, M. Belabed a indiqué que l'opération de vente du livre scolaire "avance à un rythme croissant avec une baisse de la pression sur les établissements éducatifs et les points de vente dans plusieurs wilayas", saluant " la contribution et la démarche des associations des parents d'élèves et des syndicats agrées dans le secteur, dans l'accompagnement du ministère en la matière".

Dans ce contexte, le ministre a souligné qu'"aucune annulation de vente des manuels scolaires n'a été décidée, tout comme aucun changement ne s'est produit sur les modes d'acquisition du manuel scolaire dans les mêmes, la vente devant se faire en priorité à l'intérieur de ces établissements".

Pour le ministre de l'Education, le recours de l'Office national de la publication scolaire (ONPS) aux librairies privées pour la vente des manuels scolaires "se veut un plus et un soutien pour les établissements d'enseignement et une diversité des sources de vente".

Le ministre de l'Education nationale a insisté sur "l'organisation d'expositions de vente des manuels scolaires en cas de besoin, pour peu que ces évènements soient organisés dans les régions à forte demande. En outre, il a mis l'accent sur la nécessité d'élaborer une carte des points de vente qui sera publiée sur la page Facebook de toutes les directions de l'Education mais également dans les lieux publics".

Il s'est engagé dans ce cadre à œuvrer à trouver "la solution idoine avant la prochaine rentrée scolaire".

S'agissant de l'encadrement éducatif et l'organisation de la scolarisation, M. Belabed a fait état d'indicateurs "très positifs", affirmant que tous les groupes dans l'ensemble des wilayas "sont encadrés". L'opération de distribution de l'allocation de scolarité se déroule avec "une bonne cadence", s'est félicité le ministre.

Concernant la vaccination du personnel du secteur, M. Belabed a souligné la nécessité de poursuivre "la sensibilisation" à l'importance de cette opération ainsi que la coordination avec les directeurs de la santé pour faire réussir l'opération au niveau des établissements de l'éducation.

Au terme de la rencontre, M. Belabed a appelé à "faire preuve de vigilance et à "l'intensification des efforts pour assurer les meilleures conditions de scolarisation".