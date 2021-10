Ile Maurice: Rodriguais bloqués à Maurice - La Cour suprême appelée à trancher

Environ 150 résidents de Rodrigues, natifs de l'île et de Maurice, sont toujours bloqués à Maurice depuis la suspension des vols en mars dernier. Une quinzaine d'entre eux a déposé un affidavit en Cour suprême jeudi pour que la justice ordonne au gouvernement de les rapatrier. L'affaire sera appelée le 10 octobre prochain.

Cet affidavit fait suite à la mise en demeure servie à l'Assemblée régionale de Rodrigues, à l'État et au Premier ministre, Pravind Jugnauth le 28 septembre. Les voyageurs avaient donné deux jours à ces trois parties pour prendre les mesures appropriées pour qu'ils rentrent chez eux.

Au cours de la semaine, le Premier ministre adjoint, Steven Obeegadoo a annoncé trois vols pour le mois d'octobre en attendant la reprise de la liaison aérienne en novembre. Toutefois, cette annonce ne convainc pas Clifford Félicité qui a juré l'affidavit et qui représente ces familles. «Je ne crois pas au père Noël. Ils ont souvent fait des annonces et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Nous voulons rentrer le plus tôt possible. Des commerçants sont bloqués à Maurice tout comme deux mineures loin de leurs parents. Il y a des familles qui souffrent.»

La préparation d'une mise en demeure et d'un affidavit a été décidée lors d'une réunion que les résidents et les natifs de Rodrigues ont eue la semaine dernière avec le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval. Me Pazhany Rangasamy a dans un premier temps rédigé la mise en demeure et par la suite l'affidavit. «Il est vrai que le gouvernement a annoncé trois vols pour octobre, mais il n'y a rien de formel. Nous voulons que le gouvernement et l'Assemblée régionale de Rodrigues prennent un engagement en Cour suprême pour rapatrier ces personnes dans un bref délai et que ceux qui ont servi une mise en demeure soient sur le prochain vol», déclare le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval.