Congo-Kinshasa: Ishango startups center - Un incubateur d'entrepreneurs champions en RDC

Né d'un partenariat public-privé entretenu depuis deux ans par l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises (Opec) et Medialab Group, la nouvelle structure d'accompagnement de projets de création d'entreprises, lancée le 24 septembre, se propose de répondre à la problématique du chômage.

En marge de son lancement, Ishango startups center a organisé un concours visant à sélectionner les meilleurs des projets soumissionnés du 20 au 30 septembre à minuit. Il sera soumis à un jury, en l'occurrence un pôle d'experts composé de dirigeants d'entreprises sous la coordination de l'Opec et Medialab. Coordonnateur du projet Ishango startups center, Félix Mangwangu l'a présenté comme étant tout à la fois un « incubateur, un accélérateur d'entreprise, un espace de coworking et un Fablab ». À ce titre, il a mis à disposition un système assorti d'un espace d'accompagnement pour « la transformation des projets en entreprises pérennes ». Aussi va-t-il « sélectionner des projets innovants en entreprises formalisées et actives sur le marché », quitte à ce qu'elles soient florissantes, prospères, performantes. À cet effet, le programme sera mis à pied d'œuvre de sorte que l'accompagnement fourni aux entrepreneurs leur offre la latitude de se déployer, par-delà Kinshasa, dans les autres provinces de la République démocratque du Congo (RDC) et à l'étranger, a soutenu Félix Mangwangu.

En sus, au travers de son FabLab, Ishango startups center leur offrira l'opportunité de « prototyper leurs produits, modéliser leurs projets à partir d'imprimantes 3 D ». Et, le cocon créé autour des entrepreneurs, c'est aussi le coworking mis à leur disposition. À savoir un espace de travail opérationnel à moindre coût avec accès à Internet, des ordinateurs de pointe, équipé de toute la technologie nécessaire afin d'opérer de manière satisfaisante. Tenu pour « un incubateur très innovant », Ishango startups center n'a pas la prétention de s'ériger en concurrent mais plutôt vient « en complément » aux préexistants. Son ambition, aux dires de Félix Mangwangu, est de « compléter et finir le travail que les autres incubateurs ont déployé pour permettre aux entrepreneurs de devenir de futurs champions de l'entrepreneuriat en RDC ». Et, quitte à matérialiser la perspective du chef de l'Etat de voir éclore en RDC des entrepreneurs futurs millionnaires, le programme élaboré, a-t-il dit, « compte y contribuer de manière très significative ».

Inspiré des bâtons d'Ishango, considéré comme le plus ancien outil mathématique de l'humanité découvert en RDC, Ishango startups center veut incruster la pensée du rôle modèle dans l'imaginaire des jeunes entrepreneurs sur la base des intelligences locales,question de ne s'imposer aucune limite dans l'innovation. Ainsi, Ishango startups center va s'employer à « stimuler les jeunes à entreprendre » dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'énergie, les télécoms, les médias, l'éducation, etc., quitte à forger un entrepreneuriat solide. Créer de l'emploi, contribuer de façon significative aux recettes fiscales de l'Etat. La certification de l'OPEC dont bénéficiera les entrepreneurs sortis d'Ishango startups center devrait offrir certaines facilitations, notamment l'accès à des marchés et une série de privilèges. Par ailleurs, les entrepreneurs seront assez outillés au terme du programme de sorte à pouvoir lever des fonds, non seulement dans le secteur bancaire mais aussi dans le cercle des business center à l'étranger.

Changer de paradigme

Le directeur général adjoint de l'Opec, Ezéchiel Biduaya, a abondé dans le même sens que le directeur de Medialab et soutenu que via Ishango startups center, l'Opec va « devenir un acteur important dans l'écosystème de l'entrepreneuriat en matérialisant la vision du président de la République ». Et de renchérir : « Au niveau ministériel, un programme national de développement de l'entrepreneuriat résumé en 3 C a été mis sur pied ». Savoir que le premier C porte sur « la capacitation » suite aux études réalisées démontrant que la RDC a « des challenges en termes d'accompagnement ». Et d'expliquer : « Nos jeunes sont formatés en mode demandeur d'emploi. Il faut changer ce paradigme. Pour y arriver, il faut un accompagnement ». Ainsi, outre le projet d'intégration des notions entrepreneuriales dans le curriculum scolaire et universitaire, il est établi la nécessité de développer des dispositifs tels qu'Ishango startups center au niveau postuniversitaire. En plus de ce projet pilote, présenté le 24 septembre, Ezéchiel Biduaya a annoncé la création d'un espace plus vaste, « 800 m2 en construction pour le développement du projet ». Car, a-t-il relevé : « Notre pays a énormément de potentialités agricoles, minières , etc., mais nous sommes un désert entrepreneurial. Des études ont montré que notre moyenne de création d'entreprises est de 7 000 - 7 500 contre 75 000 au Nigéria. Ishango startups center va offrir l'accompagnement qui manque aux jeunes congolais en nouant un partenariat avec un privé qui, avec rigueur, va accompagner l'implémentation du projet ». Ce, avec la perspective de « multiplier par dix d'ici à cinq ans » la moyenne actuelle de créations d'entreprises.