Congo-Brazzaville: Covid-19 - Vaccination des personnes âgées à Dolisie

La célébration de la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre au chef-lieu du département du Niari, a été ponctuée entre autres par la vaccination de cette couche vulnérable de la population, conformément au thème national : « Protégeons les personnes âgées contre la pandémie de covid-19 en les vaccinant ».

Les personnes âgées, plus de 60 ans, sont vulnérables. Leur vulnérabilité est observable, dans la plupart des cas, à travers la dégradation de la santé. Deux facteurs qui expliquent la présence concomitante du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki ; des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, lors de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées dans la capitale de l'or vert. « Depuis le début de la pandémie, en effet, les personnes âgées ont payé le plus lourd tribut. Elles représentent la plus grande portion des cas signalés d'hospitalisation, d'admission aux soins intensifs et de décès y relatifs », a déclaré le ministre Gilbert Mokoki.

La vaccination des personnes âgées obéït également à la nécessité d'atteindre l'immunité collective. Le minimum de personnes à vacciner pour ce faire est de 3 468 906. Le plan national de déploiement et de vaccination prévoit d'atteindre 30% d'ici à décembre 2021 et les 60% d'ici au mois d'août 2022.

Dans la déclaration du gouvernement relative à la Journée internationale des personnes âgées, la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa soulignait que les ministères en charge des Affaires sociales et de la Santé sont à pied d'œuvre pour l'actualisation du Plan d'action stratégique en faveur des personnes âgées avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Le travail porte sur le renforcement du cadre juridique et institutionnel ; la promotion et la prise en charge de la santé de ces dernières ; l'insertion économique et filets de protection sociale... Aussi, les circonscriptions d'action sociale qui sont des services de proximité travaillent main dans la main avec des familles et des communautés dans ce sens.