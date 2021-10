Congo-Brazzaville: Football - Paul Put croit en l'avenir des Diables rouges

Le sélectionneur de l'équipe nationale congolaise a animé, le 2 octobre, une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué la double confrontation Congo-Togo puis a insisté sur sa volonté de reconstruire les Diables rouges pour qu'ils soient compétitifs.

Paul Put a commenté, lors de sa conférence de presse, la liste des Diables rouges retenus pour la double confrontation contre les Eperviers du Togo, les 9 et 12 octobre à Lomé et à Brazzaville. « Nous sommes en train de reconstruire une équipe avec de nouveaux joueurs dont la moyenne d'âge est plus basse que les autres sélections. Cela prendra du temps. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance à une équipe à construire. J'ai besoin de temps pour convaincre de nouveaux joueurs, pour avoir une idée nette », a-t-il expliqué

Troisièmes du groupe avec un petit point, les Congolais sont dans l'obligation de réaliser de bons résultats lors des deux prochains matches pour se relancer. Paul Put reste optimiste. « Le Togo est presque dans la même situation que nous. Il est en train de construire une nouvelle équipe. C'est donc à nous de montrer ce que nous voulons. Je veux une équipe qui se rendra à Lomé pour donner le meilleur d'elle-même. Comme la Namibie et le Sénégal, personne ne dira qu'on n'avait pas vu une équipe qui n'était pas motivée. J'ai vu des joueurs qui avaient vraiment envie. C'est sur ce point que nous allons nous appuyer. La sélection qu'on a faite, c'est pour avoir une équipe qui peut se donner à fond même si les déplacements ne sont jamais faciles en Afrique. Nous allons tout faire pour avoir de bons résultats. J'ai confiance en cette équipe », a t-il commenté .

Le Congo n'a peut être plus son destin entre les mains dans ces éliminatoires de la Coupe du monde, accusant déjà un retard de cinq points sur le Sénégal, l'actuel leader du groupe. Mathématiquement, a dit le sélectionneur, tout peut arriver. « Dans le football, tout peut arriver comme en témoigne le parcours que j'ai fait avec le Burkina Faso. Nous avons perdu le premier match sur tapis vert avant de concéder un match nul sur le second. Après, nous avons enchaîné des résultats qui nous ont qualifiés pour les barrages », a-t-il fait savoir.

Paul Put, par ailleurs, a expliqué que cette campagne servira de tremplin pour préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. « Mais voyons la réalité en face. Nous avons le Sénégal qui est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Nous devons être réalistes. Car le plus important pour moi, c'est de reconstruire une équipe avec des nouveaux joueurs. Nous sommes en train de nous battre pour mettre en place une équipe qui sera prête pour affronter la Coupe d'Afrique. C'est le plus important. Tout le monde peut participer aux éliminatoires de la Coupe du monde. Nous sommes encore à l'étape de convaincre les joueurs et cela va prendre du temps. Mais nous allons y arriver à 200% », a-t-il précisé.