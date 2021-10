Rwanda: Zone industrielle de Maloukou - Une entreprise rwandaise prévoit d'investir deux cents millions de dollars

Le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, et un groupe d'investisseurs de la société rwandaise Crystal Ventures ont effectué, le 1er octobre, une visite guidée de la zone industrielle et commerciale de Maloukou, à soixante-dix kilomètres de Brazzaville.

« Nous sommes venus non seulement visiter le site, mais aussi apporter notre aide. Une fois l'accord signé, nous allons investir dans une première phase environ cent millions de dollars pour sécuriser le site, le réhabiliter et finaliser divers travaux dont l'électricité, l'eau, etc. », a déclaré le président exécutif de Crystal Ventures, Jack Kayonga, à l'issue de la visite guidée du site.

L'entreprise mettra également à disposition un financement de plus de cent millions de dollars pour la création d'un port sec, la construction de la ville et d'un centre de formation, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, a salué « le premier pas qui vient d'être posé dans le cadre de la coopération sud-sud ».

« A travers cette initiative, nous rentrons directement dans une phase assez concrète d'un investissement étranger. C'est une orientation qui s'inscrit dans le cadre du quinquennat que nous entamons, et conformément aux instructions du président de la République qui veut que notre pays soit maillé d'infrastructures », a expliqué le ministre.

Par ailleurs, il a relevé l'importance de l'électrification de la zone industrielle exposée à toute sorte de destruction.

« Le site étant exposé à toute sorte de vandalisme, nous allons demander, en premier lieu, de le sécuriser afin que les travaux à réaliser permettent de consolider, améliorer et pérenniser ce patrimoine. Entre-temps, le problème d'électricité est en train de connaître un début d'aboutissement car le gouvernement s'y attèle », a fait savoir le ministre.

Crystal Ventures est la plus grande société d'investissement du Rwanda, avec un portefeuille allant des produits laitiers aux sociétés de sécurité privées. La zone industrielle et commerciale de Maloukou est construite dans le village Manziélé, district d'Igné, sur un espace de 557000 m2. Quinze usines sont attendues sur ce site dont plusieurs sont spécialisées dans la fabrication de matériaux de construction. Trois d'entre elles sont opérationnelles et spécialisées dans le montage des tracteurs, en carrelage et dans la fabrication de tuyaux en PVC et de tuiles galvanisées.