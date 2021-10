Congo-Brazzaville: Lutte contre la covid - 19 - Juste Désiré Mondélé se félicite du travail des hommes d'églises

Le député élu de la première circonscription électorale de Ouenzé a traduit, le 1er octobre, sa reconnaissance à l'endroit des responsables des églises dans la lutte contre le coronavirus.

L'initiative « Ouenzé to solola », lancée le 10 septembre, se poursuit dans le cinquième arrondissement de Brazzaville. Après les chefs de quartier, zone et bloc, le député de Ouenzé I vient de rencontrer les responsables des églises dans les quartiers 51, 54 et 59. Juste Désiré Mondélé justifie son initiative par le fait que Ouenzé regorge plusieurs églises avec à la clé beaucoup de chrétiens et fidèles.

En effet, le 13 mai 2020, l'élu avait rassemblé, dans l'enceinte du complexe scolaire de la Révolution, les hommes d'églises pour solliciter leur appui dans la lutte contre la pandémie de covid-19. Il avait également mis à leur disposition des kits alimentaires pour distribuer aux personnes vulnérables. « Plus d'une année après, il était important de faire le point et de leur dire merci parce qu'ils ont véritablement fait un travail de fond dans les quartiers. Ce travail, les églises le font depuis les évènements du 4 mars 2012. Je pense qu'il faut reconnaître ce travail, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César », a déclaré Juste Désiré Mondélé.

La problématique du vaccin a été également abordée au cours de cet échange. En effet, face aux nouvelles mesures coercitives contre la covid-19 qui entreront en vigueur à compter du 1er novembre prochain, certains pasteurs ont suggéré au député de faire de telle sorte que le vaccin puisse être administré au sein des églises.

Saisissant cette occasion, le député a invité chacun d'en prendre conscience et les hommes d'églises à scruter les écritures. « Je pense que dans les églises, vous avez-vous-mêmes vu certains quitter ce monde à cause de cette maladie. Je sollicite le dicernement des hommes de Dieu. Protégeons-nous, protégeons les autres. Nous allons veiller à ce que les églises aient l'information ; qu'elles organisent les fidèles pour qu'au fur et à mesure les gens se fassent vacciner afin que petit à petit l'étau du couvre-feu se desserre », a-t-il répondu.

La rencontre se déroulant à quelques jours de la rentrée scolaire, Juste Désiré Mondélé a offert des cahiers aux représentants d'une cinquantaine d'églises de sa circonscription afin de les distribuer aux enfants vulnérables. Un double geste apprécié par les participants dont le pasteur Alphonse Ndzio de l'église Le Jourdain : « Toute autorité vient de Dieu. Ce que le député a fait aujourd'hui, c'est ce que toutes les autorités devraient faire. Je suis satisfait de cette rencontre. Les cahiers reçus seront remis aux jeunes démunis », a-t-il assuré.

Même son de cloche du côté de Safa Inès Ndinga du groupe de prières Sénac de Yechouroun. « Nous sommes vraiment touchés de ce don en cette période scolaire où certains parents traversent des moments difficiles. Cela nous donne la force de continuer à prier d'autant plus que les parents se posaient des questions en cette période. Il y a un Dieu vivant qui a touché le député Juste Mondélé, nous lui disons merci », s'est-elle réjouie.