Congo-Kinshasa: Projet Grand Inga - La société civile toujours inquiète

Les organisations non gouvernementales (ONG) évoluant dans le secteur énergétique pensent que le « nouveau paradigme » évoqué dernièrement par les conseillers du chef de l'Etat congolais signifiait tout simplement l'« accaparement des ressources énergétiques du pays ».

Elles exhortent le président de la République à concentrer son action dans des solutions décentralisées, durables, abordables et fiables pour l'accès de tous les Congolais à l'électricité, avant de songer aux grands projets qui risquent d'hypothéquer les ressources énergétiques du pays et d'accentuer la pauvreté énergétique.

Dans une analyse rendue publique le 30 septembre, la Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap) se demande si Fortescue métal groupe (FMG), à travers la filiale Fortescue future industrie (FFI), apportait réellement un nouveau paradigme dans le projet Grand Inga à l'avantage du pays et de sa population, ou n'ambitionnait que s'accaparer de la plus grande partie des ressources énergétiques de la République démocratique du Congo (RDC).

Ce regroupement d'ONG actives dans le domaine énergétique note, en effet, que lors de la cinquième conférence organisée récemment du 16 au 18 septembre 2021 par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) sur l'énergie, les conseillers à la présidence de la République ont apporté le terme « nouveau paradigme » comme message phare sur le projet Grand Inga. Selon la Corap, cette option se définit par l'adoption d'une nouvelle vision dans le développement de ce projet qui serait beaucoup plus avantageuse à la RDC que ne l'ont été les modèles précédents. « Pour les conseillers, les anciens paradigmes, notamment le modèle du développement du Projet Inga 3 et Grand Inga proposé par l'étude de préfaisabilité réalisée par AECOM et EDF ainsi que le projet Inga 3 proposé par le consortium sino-espagnol avaient tous trois éléments communs, à savoir le coût très élevé, le développement du projet Grand en plusieurs phases et la vente de la plus grande partie de l'énergie qui serait produite aux pays étrangers », a souligné cette coalition. Et de noter que pour ces collaborateurs du président Tshisekedi, ces éléments constituent les caractéristiques de ce qu'ils qualifient d'« ancien paradigme ».

Or, fait savoir la Corap, d'après la convention que le gouvernement de la RDC a signée avec FFI, filiale de FMG, il n'en est rien. Parce que, appuie la constellation d'organisations de la société civile, cette convention identifie les sites hydroélectriques les plus puissants qui sont dans la province du Kongo central, de Inga 3 jusqu'à Inga 8, soit un potentiel de 45 GW ; Mpioka, avec 35 GW ; et Matadi, avec 15 GW. « Au total, plus de 90 GW que FFI compte utiliser dans ses propres industries vertes qu'il va installer sur le site de Banana », rappelle la Corap.

La population laissée pour compte

Cette coalition d'ONG relève que dans cette production de l'électricité et le « nouveau paradigme » évoqué par ces conseillers à la présidence de la République, rien n'est réservé à la population congolaise. Aussi, alerte la Corap, les moyens financiers dont dispose FFI ne lui permettront pas de construire toutes les phases en une fois. « Il doit aller emprunter comme l'ont voulu faire ses prédécesseurs. Avec comme conséquence le surendettement de la RDC. Donc, le coût n'est pas aussi raisonnable que l'on pensait », fait savoir cette coalition.

Dans la conclusion de son analyse signée par trente-huit organisations, la Corap souligne que ce que l'on veut qualifier de « nouveau paradigme » ressemble plutôt à un véritable accaparement des ressources hydroélectriques de la RDC par FFI, en complicité avec certains conseillers du président de la République. Sinon, questionne-t-elle, comment qualifier le fait pour une société étrangère de prendre pour son compte plus ou moins 95 GW, soit plus de 86% en échange des miettes, sur les 110 GW dont dispose la RDC ?

Pour la Corap, donc, ce « nouveau paradigme » est pire que ceux qui l'ont précédé. Ainsi conseille-t-elle au président de la République de concentrer son action dans le développement des solutions décentralisées, durables, abordables et fiables pour l'accès pour tous les Congolais à l'électricité, avant de songer aux grands projets comme « Grand Inga », qui risquent d'hypothéquer les ressources énergétiques du pays et d'accentuer la pauvreté énergétique.