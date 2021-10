Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Remise des attestations aux diplômés du Cami

La cérémonie de remise des diplômes et attestations du Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami), la dixième du genre, s'est déroulée sous les auspices de Clarques Mbilampassi, représentante du directeur départemental de la Formation qualifiante.

La remise des diplômes et attestations aux apprenants s'est faite dans plusieurs domaines dont la formation continue, les plus petits avec le B2i jeunes ... Le coordonnateur du Cami, Arsène Vembe Moukouma, a fait savoir que c'est la dixième année qu'est organisée la remise des diplômes et attestations à ce centre faisant partie de ces petites merveilles que Brazzaville porte et défend avec enthousiasme et conviction. Ouvrir l'accès aux formations qualifiantes à celles et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de passer le baccalauréat est sans doute l'une des plus belles missions pour une école, a-t-il indiqué.

« Je veux évidemment vous féliciter, vous, nos diplômés, attestés du Cami, vous féliciter pour votre belle réussite mais aussi pour tout ce qu'elle a nécessité une volonté à toute épreuve de vous engager dans cette démarche, pour surmonter les difficultés et les doutes ; de la persévérance ; un travail acharné, parfois le soir, le week-end. Il faut à cet égard sans doute aussi féliciter vos proches. Vous pouvez, je crois, être fiers du chemin ainsi parcouru et de ce beau succès. Bravo à vous pour ce succès et pour tous ceux qui vont suivre. Vous avez là relevé ce défi et je ne doute pas que vous saurez à présent en relever bien d'autres », a déclaré le coordonnateur du Cami.

Il a ajouté que cette réussite, les apprenants la doivent aussi à toutes celles et tous ceux qui, au Cami, font vivre la formation avec une impressionnante énergie. Arsène Vembe Moukouma a remercié en premier lieu le directeur départemental de la Formation qualifiante, Fabrice Ngaboka, préoccupé de donner le meilleur à ces étudiants.

S'adressant aux heureux diplômés, Clarques Mbilampassi, représentante du directeur départemental, leur a dit: « Ce que vous avez appris au Cami vous permettra d'affronter la vie avec force. C'est à travers vous que le travail de ce centre se fera découvrir au niveau national».

Rebecca Ngoma, majorante B2i jeunes, parlant au nom du groupe, a remercié le Cami pour cette expérience qu'ils ont acquise.