Congo-Brazzaville: Ligue de judo de Brazzaville - Me Aya Caloger invite les judokas à travailler en harmonie

Elu le 17 septembre, le nouveau président de la ligue de judo et disciplines associées de Brazzaville, Me Aya Caloger, lors d'un échange avec la presse, le 1er octobre, a demandé aux responsables de clubs de rehausser le niveau de leur sport tout en travaillant en connivence avec la ligue pour le bien de cet art martial.

Après cinq ans d'hibernation et de suspense, le judo brazzavillois a retrouvé ses lettres de noblesse avec la mise en place d'une nouvelle ligue, le 17 septembre dernier. Le nouveau bureau départemental souhaite, en effet, réunir toutes les conditions administratives afin d'assurer le redécollage du judo au niveau de Brazzaville.

Pour Me Aya Caloger, tous les acteurs doivent se mettre au travail afin de remettre en place le judo dans le département de Brazzaville. « C'est d'abord un sentiment de joie parce que la crise a impacté le judo durant cinq ans et, aujourd'hui, les judokas de Brazzaville nous ont fait confiance, merci. Parmi nos premières actions à accomplir, il y a l'assemblée générale ordinaire et un conseil départemental afin d'adopter les statuts et règlement de la ligue. Par la suite, nous aurons des activités allant dans le sens de la formation », a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, signalé qu'un programme d'activité à l'image de celui de la fédération sera élaboré dans les prochains jours. « Par la suite, nous allons procéder au recensement général de tous les judokas et clubs de judo de la ville de Brazzaville. Nous devrons prêcher l'unité et la cohésion dans le strict respect des textes », a-t-il promis.

Pour mener à terme sa vision en faveur de la plus grande et la plus stratégique ligue du judo du Congo, ce connaisseur de ce sport de combat devra compter non seulement sur la disponibilité mais aussi sur l'expérience des autres membres du bureau. Il est ainsi secondé par Indaye Ndinga comme premier vice-président. Malikoua Mbaloula, Destin Oba Apounou et Félix Jacks Owoma évolueront respectivement aux postes de 2e, 3e et 4e vice-président. Chelef Ntsitsato occupe le poste de secrétaire général tandis que Stanislas Matsiona est son adjoint. La trésorerie générale sera dirigée par Pamela Mabiala et Blanche Mboumba. Si Lionel Epangui, Fatou Mbongo et Menamassala sont des membres. Le commissariat aux comptes est composé de Junior Ngouembé, Mikhael Poss puis Basile Ngassaki.

Une messe d'action de grâce pour la Fécojuda

Dans le but de faire table rase sur les cinq années de perturbations qui ont marqué la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécojuda) et lancé l'Olympiade dans la protection et la bénédiction de Dieu, une messe d'action de grâce a été dite au profit des judokas du Congo. Demandée par le bureau exécutif fédéral, cette messe a regroupé, le 26 septembre, les judokas de tout bord à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Ouenzé, autrefois Sainte-Marie de Ouenzé. Au sortir de ce moment de communion, le président de la Fédération, Me Francis Ata, a demandé aux judokas de s'illustrer par le travail bien fait et la cohésion. « Nous sommes tous les enfants d'une même maison, le judo », a-t-il conclu.