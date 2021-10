Sénégal: Finale Coupe du Sénégal, ce samedi - Macky Sall débloque 50 millions Fcfa

Le chef de l'Etat Macky Sall a débloqué une enveloppe de 50 millions de Fcfa pour payer les primes des équipes finalistes de la 60e édition de la Coupe du Sénégal dotée du trophée du président de la République, qui se joue ce samedi 2 octobre 2021 au stade « Lat-Dior» de Thiès, annonce un communiqué du ministre des Sports Matar Ba parvenu à la rédaction de Lesoleil.sn.

D'après la même source, l'équipe vainqueur empochera 30 millions Fcfa et les 20 autres millions F Cfa reviendront à l'équipe finanliste. L'argent est ďéja mis à la disposition de la Fédération sénégalaise de footbaal (Fsf)

Le chef de l'Etat adresse, à cette occasion, ses chaleureuses félicitations et ses encouragements au CASA SPORTS de Ziguinchor et aux DIAMBARS de Saly, clubs finalistes. Il « souhaite (également) à toute la communauté sportive du Football une belle finale dans la fraternité et le fair-play ».

Deux fois détenteur du trophée (1979 et 2011), le Casa Sports court après une troisième couronne depuis. Le club de Ziguinchor ne voudra surtout pas se louper après avoir perdu trois finales (2013, 2015 et 2016). Après avoir écarté le Stade de Mbour (2-0) en demi-finale, le Casa Sports veut alors se défaire de Diambars Fc, un adversaire de taille. Une tâche qui s'annonce particulièrement difficile.

Les « Académiciens » de Saly seront motivés à l'idée de venir à bout de l'équipe adverse car ils voudront garnir leur armoire à trophées d'une nouvelle couronne. Après avoir remporté le championnat (2014) et la coupe de la ligue à deux reprises (2016 et 2019), les Diambars voudront conquérir ce trophée pour la première fois de leur histoire. Ils ont écarté l'As Pikine (3-1) pour s'arroger le droit de défier le Casa Sports une troisième fois cette saison. Les deux premiers duels s'étaient soldés par deux nuls (1-1 à l'aller et 0-0 au retour). Ça promet de chaudes empoignades aujourd'hui dans la capitale du Rails.

La Coupe du Sénégal de football a été créée en 1961. Cette compétition est organisée par la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Chaque année, le vainqueur de la Coupe du Sénégal est qualifié pour la Coupe de la confédération africaine la saison suivante.