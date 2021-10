Ile Maurice: Un «Consolidated Regulation» réalisé pour faciliter la vie des citoyens

Tous les règlements relatifs au Covid-19 seront regroupés pour aider à la compréhension, a annoncé Maneesh Gobin. Kailesh Jagutpal, lui, a donné des précisions sur la dose de rappel.

L'attorney General, Maneesh Gobin, qui a animé un point de presse en compagnie du ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, hier, a présenté le Consolidated Regulation. Ce document regroupe tous les règlements établis depuis le début de la crise sanitaire à Maurice. Cela comprend l'obligation du port du masque et de la distanciation physique, l'accès interdit aux personnes non vaccinées à certaines institutions dont les écoles et les hôpitaux, les business n'ayant pas le droit d'opérer et les conditions qui doivent être suivies par ceux qui peuvent reprendre leurs activités, l'auto-isolement, les règlements liés à la quarantaine et le self-test kit.

«Nous comprenons que cette série de règlements peut compliquer la vie des citoyens. Comme le nom l'indique, tous les règlements se retrouveront dans un seul dossier pour que les citoyens, officiers du ministère et policiers puissent les consulter», explique Maneesh Gobin. «On ne change pas la loi, mais on les consolide pour qu'ils soient plus faciles à comprendre.» Cela dit, certains changements dans les règlements pourront être observés. À l'instar de l'assouplissement du règlement pour le port du masque. «Il est possible d'assouplir cette loi pour certaines activités et certains lieux. Lorsque ce sera fait, le ministère de la Santé publiera officiellement une notice dans la gazette du gouvernement et la population en sera informée.»

La deuxième partie du Consolidated Regulation porte sur la vaccination. Elle stipule que certaines personnes sont désormais éligibles à la troisième dose, et que les mineurs sont également concernés par la campagne vaccinale. En outre, le dossier comprend la liste des 22 institutions n'étant pas accessibles aux personnes non vaccinées. «Auparavant ce règlement s'appliquait uniquement aux écoles et aux hôpitaux. Mais au fil du temps, la liste s'est étendue et comprend les centres de détention, les shelters, les stations de police, l'aéroport et le port à Maurice comme à Rodrigues, et les commerces de nouveau opérationnels, entre autres», souligne l'Attorney General. D'ailleurs, ce dernier a annoncé que le test antigénique Covid-19 sera aussi disponible dans les Duty Free Shops à l'aéroport et au port de Maurice et de Rodrigues.

Selon les derniers chiffres, 80 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés et sept nouveaux patients ont été admis à l'hôpital ENT. Depuis vendredi dernier, le ministère de la Santé a enregistré 782 cas positifs, dont les patients sont âgés entre 20 et 59 ans principalement. 35 patients sont admis dans les centres de traitement, où six parmi eux sont sous ventilation et 18 autres sous oxygène. 180 personnes, dont l'état est stable, sont admises dans les hôpitaux de l'île. «Du 25 septembre au 1er octobre, nous avons enregistré 12 décès», a annoncé le ministre de la Santé. «Parmi eux, un seul patient était vacciné, et nous essayons de déterminer si un autre avait fait une dose ou est entièrement vacciné. Les dix autres n'étaient pas vaccinés», informe-t-il. D'ajouter que ces douze personnes avaient tous des comorbidités.

Pour ce qui est de la vaccination, Kailesh Jagutpal indique que 68 % de la population ont fait leur première dose et plus de 63 % sont entièrement vaccinés. À hier, 863 200 Mauriciens ont eu leur première injection, et 801 801 sont entièrement vaccinés. Le ministre de la Santé a réitéré sa demande aux futures mamans de se faire vacciner. «Il est recommandé de faire son vaccin durant le premier trimestre de la grossesse. Mais elles peuvent tout de même le faire tout au long de leur grossesse.»

Quant à la campagne d'administration de la troisième dose du Sinopharm, Kailesh Jagutpal précise que 185 personnes y ont participé et qu'aucun effet secondaire n'a été rapporté. D'ailleurs le ministre annonce la campagne de piqûre de rappel pour ceux ayant été inoculés au Covaxin et à l'AstraZeneca. Ceux ayant fait le Covaxin pourront se rendre dans les centres de vaccination dès aujourd'hui et ce jusqu'au samedi 9 octobre. Ils se feront administrer le vaccin du laboratoire Johnson and Johnson. «Ceux ayant fait leur vaccin il y a six mois, soit entre le 19 et le 30 avril, pourront faire leur troisième dose», précise le ministre. Pour les personnes ayant reçu l'AstraZeneca, la première tranche se fera administrer le même vaccin. Selon Kailesh Jagutpal, le ministère a été capable de garder un stock de ce vaccin pour cette campagne. Ceux restants feront quant à eux le vaccin Johnson & Johnson. Même principe, les personnes concernées sont celles qui ont fait leur vaccin six mois auparavant, soit entre le 10 et le 20 avril. La campagne aura lieu du 4 au 8 octobre.