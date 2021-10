Congo-Brazzaville: Usage du mercure - des membres du Conseil économique sensibilisés aux effets nocifs du plombage dentaire

Le métal liquide toxique continue d'être utilisé en République du Congo pour boucher les dents affectées par la carie. Des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) informés de ce risque lié au mercure sont invités à mener le plaidoyer, en vue de l'interdiction de son usage dans le pays.

Près de trente membres du CESE de la commission des affaires environnementales ont participé aux échanges sur l'amalgame dentaire initiés, le 28 septembre à Brazzaville, par la plateforme professionnelle Action sur l'environnement et le développement (AED).

La rencontre a pour but, selon le Dr Eugène Loubaki, président de l'AED, de booster la règlementation sur le mercure et les produits contenant du mercure qui se trouve actuellement au niveau institutionnel. Les échanges entre les participants ont été focalisés sur les effets néfastes du plombage dentaire chez les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes et allaitantes au Congo, ainsi que la Convention de Minamata encore méconnue du grand public, portant le nom d'une ville japonaise dont des milliers d'habitants ont été empoisonnés par le mercure entre 1930 et 1960.

Ce traité international sur le mercure, que le gouvernement congolais a ratifié le 6 août 2019, vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes et à sensibiliser la population à la prise de conscience de la forte toxicité de ce métal.

Au Congo, la pratique de l'amalgame dentaire est bien connue chez les dentistes, en raison de sa composition chimique constituée de 50% de mercure et de 50% d'alliage en poudre d'argent, d'étain et de cuivre. La quantité globale des émissions et de rejets de mercure dans le pays représente près de 21368kg /an, dont 2% d'amalgame dentaire, selon un rapport de l'ONU environnement.

La plateforme AED organisatrice de la sensibilisation, qui est membre de l'Alliance mondiale pour la dentisterie sans mercure, a soumis depuis 2019 aux autorités de tutelle deux projets de textes réglementaires, notamment un projet de décret portant règlementation de la gestion du mercure au Congo et un arrêté interdisant l'utilisation de l'amalgame dentaire. La plateforme professionnelle pense que les membres du CESE peuvent jouer un rôle de relais auprès du gouvernement pour permettre l'adoption des textes règlementaires.

Le Dr Eugène Loubaki et sa plateforme AED sont engagés à poursuivre la sensibilisation à l'usage du mercure, militant pour des solutions alternatives comme la pose de résines composites et les remplissages de ciment ionomère en verre, puisque des études menées dans plusieurs pays africains approuvent ces procédés à bas prix. Ils projettent d'organiser fin octobre une sensibilisation contre un autre produit chimique: « la peinture au plomb » encore utilisée au Congo, en dépit de sa toxicité avérée.