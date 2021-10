Congo-Kinshasa: Bureau et assemblée plénière de la CENI - Enième et inutile ultimatum de Mboso aux religieux

Christophe Mboso Nkodia Mpwanga a encore accordé, hier jeudi 30 septembre 2021, un énième ultimatum, de 72 heures cette fois, aux confessions religieuses, avec l'espoir qu'elles vont se retrouver ensemble et de se mettre d'accord sur leurs délégués à la présidence du bureau de la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante) et à l'Assemblée plénière de cette institution d'appui à la démocratie.

Le même ultimatum s'adresse aux différentes sensibilités politiques et de la Société civile qui traînent les pieds dans le processus de dépôt des procès-verbaux relatifs à la désignation de leurs représentants au sein des structures dirigeantes de la Ceni. Selon le président de l'Assemblée nationale, le dossier de la mise en place de futurs animateurs de la Ceni devrait être clos en ce mois d'octobre, si le pays tient à ne pas connaître un glissement de calendrier électoral.

La première interrogation que se posent les observateurs est de savoir combien d'ultimatums faut-il aux confessions religieuses et à leurs « soutiens » politiques pour vider la question cruciale de la désignation du président du futur bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendantes. D'aucuns pensent que cette énième offre de dialogue entre ministres de Dieu risque de connaître le même sort que les précédentes : le fiasco.

Le consensus est d'autant impossible qu'il y a deux parties diamétralement opposées et déséquilibrées, à savoir les six confessions religieuses, dont les Kimbanguistes, porteuses de la candidature de Denis Kadima, et deux autres, ECC (Eglise du Christ au Congo) et Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo), qui la rejettent systématiquement. La « majorité » va-t-elle accepter de faire marche-arrière, comme l'exige avec insistance la « minorité » ? La réponse est « non ». La « minorité » va-t-elle s'incliner devant l'option levée par les « six » ? La réponse est également négative.

Par conséquent, même si les confessions religieuses revenaient à la table des négociations, les positions figées qu'affichent les unes et les autres depuis plus de deux mois vont rester les mêmes. D'où, il ne faut pas se voiler la face pour constater qu'au terme de l'ultimatum de 72 heures, dont le compte à recours commence ce vendredi 1er octobre, Christophe Mboso va se retrouver devant le statu quoi ante : l'impasse !

Bon gré malgré, il ne va lui rester qu'une alternative, convoquer une plénière pour examiner les procès-verbaux déposés sur sa table par les confessions religieuses et les partis ou regroupements politiques ayant rempli les conditions de représentation au sein du bureau et de l'assemblée plénière de la Ceni en vue de débloquer le mécanisme de fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie.

Le président de l'Assemblée nationale avait déclaré, au début de la « crise » qui sévit au sujet de futurs animateurs de la Ceni, que le pays ne devait pas être bloqué par une « composante » politique ou sociale. Le moment est venu, croit-on savoir, pour qu'il prenne ses responsabilités. Sinon, on va continuer à tourner en rond, jusqu'au moment où il sera trop tard pour rattraper le temps perdu.