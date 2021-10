Sud-Soudan: La campagne de vaccination contre le Covid-19 prend forme et vie dans le dernier kilomètre

Yirol — Tentes pour les vaccinations contre le Covid-19 à côté des hôpitaux de Yirol et de Rumbek avec les équipes au travail, camionnettes, scooters et vélos prêts à partir pour atteindre les villages les plus loins, chargés de tout le matériel nécessaire : tables, chaises, seringues, gants, coton, registres, désinfectants et, bien sûr, vaccins dans des conteneurs réfrigérés.

"Avec de la ténacité et des sacrifices, si l'on a la patience d'attendre, on peut faire quelques pas en avant dans l'espoir et la confiance", écrit Don Dante Carraro, Président de Médecins d'Afrique Cuamm, qui vient de rentrer du dernier kilomètre où la campagne de vaccination contre le Covid-19 a enfin pris forme et vie.

Le prêtre, qui est également médecin, affirme que la lutte contre Covid ne peut connaître aucune pause ni aucun ralentissement. "Aujourd'hui, nous sommes encore plus confiants dans le Sud-Soudan, puisque la sécurité des routes et la coopération des communautés nous le permettent. Nous devons tous nous vacciner, sans exclusion, pour le bien de tous, notamment des plus fragiles."

Selon le père Dante, il n'y a plus eu d'admissions de victimes de blessures par balle dans les services de chirurgie des hôpitaux de Rumbek et de Yirol depuis un mois. "Pas une seule admission en un mois entier". Les activités de santé publique dans les villages et les communautés de l'État des Lacs ont repris et les camions transportant de la nourriture et des marchandises circulent à nouveau.