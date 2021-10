Congo-Brazzaville: Actions socioculturelles - La sixième édition du « Festi'Brazza » prévue en 2022

L'Association Kirikou événements (AKE) que préside Magloire Sitou, connue pour ses nombreuses actions en faveur de l'interculturalité entre les peuples d'Afrique et d'Europe, la formation des jeunes et la promotion des jeunes artistes talentueux du Congo, a reçu le coup de pouce du maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, pour son plan d'actions 2022.

Créée en 2002 par Magloire Sitou, AKE est parmi les associations qui militent pour le métissage culturel et l'épanouissement des jeunes africains et ceux de l'Europe. Au fil des années, cette association a gagné en notoriété et a élargi son champ d'action en œuvrant aussi pour la solidarité internationale et le co-développement.

Après la tenue réussie de la cinquième édition du festival de la diversité « Festi' Brazza », les 30 et 31 juillet à la Préfecture de Brazzaville, l'AKE a dorénavant les yeux tournés vers le Salon de l'emploi, de la formation, de l'entrepreneuriat et de l'investissement en 2022, ainsi que le lancement des activités agropastorales dans le département du Pool, précisément dans la sous-préfecture de Boko. La réalisation de tous ces projets nécessite un financement conséquent. C'est dans ce cadre que le maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a promis de venir en aide à Magloire Sitou et son association. « Le maire de Brazzaville qui a écouté nos doléances nous a assurés de son soutien aux projets de l'association, dans le cadre de l'interculturalité entre les jeunes de Brazzaville et ceux de l'Europe. Dorénavant, il va commencer à nous apporter une aide multiforme dans tous nos projets pour l'année 2022 », a fait savoir le président de l'AKE.

C'est, en effet, avec la bénédiction du maire de Brazzaville qu'AKE va organiser la sixième édition du « Festi Brazza » en 2022 sous la thématique « Festi' Brazza, festival du livre et du jeu ». Mais aussi des activités en rapport avec la formation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l'environnement. Ceci étant, AKE fait dorénavant bloc avec la mairie de Brazzaville en soutenant les efforts du premier citoyen de la capitale en matière d'assainissement, à travers des opérations de sensibilisation et d'entretien des voiries urbaines qui seront menées par ses membres.

Promouvoir la culture de la lecture

Dans le cadre de la promotion de la culture de la lecture et l'éducation des jeunes, singulièrement chez les étudiants et les élèves, dans les zones urbaines et périurbaines de Boko, Kintélé, Ignié-45 km, etc., la mairie de Toulouse a mis à la disposition d'AKE un bibliobus. Content de cette dotation, le président de l'association a remercié le conseiller municipal délégué à l'Ecologie et à la modernisation de la collectivité de Toulouse, Nicolas Misiak. « Nous allons travailler avec les membres très dynamiques de l'équipe AKE France et Congo comme Amour Zigoulou-Foutou et Claire De Lune Ndelou Makouango, Gérold Makosso Sitou et nos différents partenaires pour mettre en valeur ce bibliobus. Nous comptons également sur le soutien des jeunes du programme Jeunesse solidarité internationale », a-t-il indiqué.

Outre les actions culturelles, AKE accorde également un intérêt grandissant à la formation de l'élite congolaise. Ce qui explique son engagement pour l'alphabétisation, la scolarisation des personnes désœuvrées, en travaillant de concert avec les différentes fédérations françaises des clubs Unesco et la ligue de l'enseignement 31 Haute-Garonne (Toulouse). L'AKE mène quelques actions sanitaires d'intérêt public. Elle entend faire aussi le plaidoyer auprès de ses partenaires toulousains pour équiper l'établissement sanitaire du district de Boko (Pool) et le doter d'une ambulance. Magloire Sitou qui a rencontré à propos l'administrateur maire de Boko, Laurentine Bantsimba, s'est dit confiant quant à la possibilité de nouer un partenariat entre la région occidentale et occitanie et le Conseil départemental du Pool et bien d'autres conseils départementaux, pour venir à la rescousse de la population démunie.