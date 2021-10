Sénégal: Hivernage 2021 - A Fatick, les premiers semis en maturité...

L'hivernage commence à porter ses fruits. Dans la région de Fatick, les premiers semis de mil, d'arachide, de maïs et de niébé sont déjà en maturité. La récolte du mil a démarré dans certaines localités.

FATICK - Après les inquiétudes nées d'un hivernage tardif, l'espoir renaît dans le monde rural. Les premiers semis sont arrivés à maturité. À Fatick, le Directeur régional de l'Agriculture, Mamadou Badiane, qui faisait le point hebdomadaire de suivi de l'hivernage, jeudi, annonce que la moisson du mil a débuté « dans beaucoup de localités ». En plus du maïs, l'arachide en coque et les pastèques sont actuellement commercialisées. La seconde vague de semis de mil, d'arachide et de maïs est en phase de « boucler son cycle et éventuellement arriver à maturité si on enregistre d'importantes quantités de pluies jusqu'à la mi-octobre 2021 », précise M. Badiane.

En revanche, la troisième vague de semis, due à la longue pause pluviométrique et «représente, malheureusement une proportion assez importante contrairement aux années passées, risque de pas ne pouvoir arriver à maturité eu égard au faciès pluviométrique observé présentement. Concernant la situation phytosanitaire, Mamadou Badiane informe que des attaques de sautereaux (Ose ou Oedalussenegalensis) sur les cultures de mil ont été notées dans l'arrondissement de Colobane, précisément dans les deux communes de Mbar et de Colobane. « Il a fallu, dit-il, le déplacement de la base de Sokone pour des prospections sur une superficie de 1433 ha, dont 1066 ont été traités », précise-t-il.

A Louga, l'espoir est permis

LOUGA - À quelques semaines de la fin de l'hivernage de l'année 2021, l'état des cultures dans le département de Louga est jugé satisfaisant et les espoirs sont permis. C'est en tout cas l'avis de Ndiassé Sarr, chef du Service départemental du développement rural de Louga. « Dans l'ensemble, nous avons un bon comportement végétatif des cultures », assure-t-il. De manière plus détaillée, il explique que pour le niébé, les récoltes ont démarré pour les premiers et deuxièmes semis pendant que la troisième vague est en état de germination.

Pour l'arachide, malgré le faible cumul pluviométrique observé dans les sept postes du département dont deux seuls (Louga et Keur Momar Sarr) affichent un excédent, les cultures se portent bien et n'ont pas encore été affectées par la pause pluviométrique observée depuis quelques semaines à Louga. Toutefois, « les dernières vagues de semis d'arachide ont besoin de précipitations afin qu'elles puissent boucler leur cycle ».

La situation phytosanitaire reste également maîtrisée. Les attaques parasitaires signalées dans certains endroits du département de Louga n'ont pas fait de dégâts importants même si certains ont procédé à de nouveaux semis de niébé. Mais là, rassure M. Sarr, « du fait que les variétés de niébé semés sont à cycle court et durent quarante-cinq jours, beaucoup ont déjà récolté pendant que d'autres pourraient le faire très prochainement ».