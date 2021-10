Mali: Boudjemaa Delmi préside la 45 ème session du Comité de suivi de l'Accord d'Alger

Alger — L'Envoyé spécial algérien pour le Sahel et l'Afrique, l'ambassadeur Boudjemaa Delmi se rend à Bamako du 2 au 7 octobre courant "pour présider les travaux de la quarante-cinquième session du Comité de suivi de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger (CSA)", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Comité nationale à l'étranger.

"Au cours de son séjour - qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des actions prévues par l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du Processus d'Alger- et en préparation à cette session du Comité de suivi de l'Accord, M. Delmi aura des entretiens avec les membres du Gouvernement malien de Transition, chargé de la coordination et de la mise en œuvre de l'Accord, le Haut Représentant du Président de la Transition, chargé du suivi de la mise en œuvre de l'Accord, les représentants des Mouvements signataires de l'Accord, ainsi que les membres de médiation internationale dont l'Algérie assure le rôle de Chef de file", précise la même source.

"Les conclusions seront communiquées au Président du Comité de suivi pour leur prise en compte dans le cadre des travaux du Comité qui se réunira le 06 octobre", conclut le communiqué du ministère.