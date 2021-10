Algérie: Le CPS de l'UA entérine les conclusions de la réunion des pays voisins de la Libye tenue à Alger

Addis Abeba — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a, lors de sa 1035ème réunion tenue jeudi au niveau ministériel, salué les "efforts continus" de l'Algérie en vue du rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye et entériné les conclusions de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, organisée fin août à Alger.

Le CPS de l'UA "entérine les conclusions de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, qui s'est tenue les 30 et 31 août 2021, en Algérie, et exprime son appréciation pour les efforts continus de l'Algérie en vue du rétablissement de la paix et de la stabilité et de la réalisation de la réconciliation nationale en Libye", indique un communiqué du CPS publié à l'issue de la réunion tenue le 30 septembre, sur l'Impact prévu du retrait des forces étrangères et des mercenaires de Libye sur le Sahel et le reste de l'Afrique.

Il se félicite aussi "des progrès politiques positifs réalisés en Libye vers l'unification des institutions de sécurité du pays depuis la signature de l'Accord de cessez-le-feu le 23 octobre 2020", soulignant toutefois que la situation en Libye et à ses frontières "reste volatile", exacerbée par la "présence et les activités des forces étrangères et mercenaires", indique le texte.

Appel à un retrait "inconditionnel" de tous les mercenaires en Afrique

A cet égard, le CPS de l'UA appelle "à un retrait immédiat et complet de toutes les forces étrangères/combattants étrangers et mercenaires de Libye en vue de créer un espace pour les processus nationaux de consolidation de la paix et de résolution du conflit", poursuit la même source.

Et il exhorte, par ailleurs, les parties libyennes à "déployer tous les efforts pour que des élections parlementaires et présidentielles libres, justes et inclusives se tiennent le 24 décembre 2021, comme prévu dans la Feuille de route du Forum de Dialogue politique Libyen (LPDF),...".

Il appelle dans ce sens les Etats membres et les partenaires à "fournir le soutien nécessaire à la Haute Commission électorale nationale de Libye" et demande à la Commission de "travailler étroitement avec les autorités libyennes et de fournir le soutien nécessaire à la tenue des élections", d'après le document.

Exprimant "sa grave préoccupation face aux conflits violents qui continuent d'exacerber la situation sécuritaire au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans la région du Bassin du Lac Tchad, et en Afrique centrale, ainsi que l'impact potentiel sur d'autres parties du continent, perpétrés par des forces étrangères et des mercenaires", le CPS "condamne fermement le recours à la violence et toute forme de mercenariat dans le but de déstabiliser les pays du continent", souligne le communiqué.

Dans ce contexte, le CPS de l'UA "félicite la Commission de l'UA pour la rédaction d'un document de politique sur l'Impact du retrait des forces étrangères et des mercenaires en Libye par le CAERT le (Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme) et l'encourage à finaliser le document et à le partager avec tous les Etats membres pour information", selon le communiqué.