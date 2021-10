Cote d'Ivoire: Transfert d'argent - Réflexion sur des mesures efficaces pour faire baisser les coûts et faciliter l'inclusion financière de la diaspora ivoirienne

Le Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora à travers la Direction Générale des Ivoiriens de l'Extérieur a organisé un atelier de consultation nationale sur les transferts d'argent et l'inclusion financière de la diaspora en Côte d'Ivoire. Cet atelier qui s'est tenu le jeudi 30 septembre 2021 à l'hôtel Tiama à Abidjan a été ouvert par l'Ambassadeur Daouda Diabaté, Secrétaire Général du Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora. Les ministères techniques, les établissements bancaires nationaux, les entreprises de transfert d'argent mobile, la banque africaine de développement, et expertise France ont pris part à cet atelier.

Il s'agissait pour les organisateurs, de revoir tous les efforts engagés dans le domaine des transferts d'argent et de réfléchir à des mesures efficaces pour faire baisser les coûts et faciliter l'inclusion financière de notre diaspora au développement du pays. Cette approche répond, selon le Secrétaire Général Daouda Diabaté, à la vision de Son Excellence Madame la Ministre d'Etat Kandia Camara de trouver des solutions aux aspirations de la diaspora. Il faut rappeler que cette action s'inscrit dans une série d'initiatives visant à intégrer la diaspora Ivoirienne à la vie sociale et économique nationale.

Au-delà du groupe de travail constitué, ces travaux ont aussi permis un partage d'expériences et une analyse critique du cadre existant afin de proposer des améliorations. Plusieurs organisations ont fait des présentations portant sur les actions en cours il s'agit de la Caisse de Dépôt et de Consignation et l'Agence de Promotion de l'Inclusion Financière. A l'issue des d'échanges, les acteurs ont convenu de la nécessité de mettre en synergie les actions, en mutualisant les efforts pour permettre la mise en place de mesures incitatives afin d'accroitre la participation de la diaspora au développement du pays.

Pour le Directeur Général des Ivoiriens de l'Extérieur, l'Ambassadeur Issiaka Konaté, les recommandations formulées seront transmises à toutes les structures participantes pour une meilleure harmonisation des actions dans le domaine.

Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur