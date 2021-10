Cote d'Ivoire: Café-cacao/Lancement de la campagne 2021-2022 - Les efforts du gouvernement pour soulager les producteurs

Le lancement de la campagne café-cacao a eu lieu, le vendredi 1er octobre 2021. Le directeur général du Conseil café-cacao, Yves Koné, a annoncé les dispositions prises pour la campagne principale, en présence du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du développement rural, Nouhoun Coulibaly.

En dépit du contexte difficile du marché international, le prix bord champ de cacao est fixé à 825 FCfa le kilogramme durant la campagne principale. Le prix a été donné par le directeur général du Conseil café-cacao, Yves Brahima Koné, le vendredi 1er octobre 2021, à l'ex-Caistab. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement de la campagne.

A en croire le Dg du Conseil café-cacao, si le gouvernement voulait tenir compte de sa décision d'accorder 60% du prix Caf aux producteurs, le prix bord champ pour la campagne 2021-2022 aurait été fixé à 679 FCfa. Toutefois, a-t-il indiqué, grâce à l'appui de l'Etat, le kg au producteur est de 825 FCfa, soit 73% du prix Caf.

Concernant le café, pour la première fois, le prix du Kg est fixé à l'ouverture de la campagne cacaoyère. Ce prix bord champ est de 700 FCfa, soit 72% du prix Caf. « Sans l'appui du gouvernement, le prix bord champ du café aurait été fixé à 580 FCfa », a-t-il expliqué.

De nombreuses actions posées au profit des producteurs

Citant les acquis de la filière, Yves Koné a rappelé l'Initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana qui a permis, notamment d'obtenir l'instauration du Différentiel de revenu décent (Drd), entré en vigueur lors de la campagne 2020-2021. C'est une prime de 400 dollars par tonne de cacao. En plus, il s'est félicité du recensement des producteurs de café-cacao et de leurs vergers pour un coût d'environ 6,5 milliards de FCfa.

« Le recensement a permis d'enregistrer 993 031 producteurs dont 8% sont des femmes. En sus, ce recensement nous renseigne aussi bien sur la taille des ménages producteurs que sur le nombre d'enfants de 0-17 ans. Le pourcentage éloquent de 71% de scolarisation des enfants âgés de 5 à 17 ans dans les familles des producteurs montre que la lutte acharnée contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture porte ses fruits », s'est-il réjoui.

Puis d'ajouter que le Conseil du café-cacao dispose désormais d'un répertoire de producteurs et de leurs plantations. « Cette étape était essentielle pour parachever l'opérationnalisation de la dernière composante du système de traçabilité de la chaîne de valeur du café et du cacao qui est la réalisation d'une carte de producteur », a-t-il affirmé.

Selon le directeur général, le Conseil café-cacao a fait le choix d'éditer une carte de producteur à vocation multifonction. « Cette carte sera dotée d'un code QR renfermant toutes les informations sur le producteur et son verger et d'une puce bancaire pour permettre des transactions financières sur la commercialisation des produits. De la sorte, la vérification du respect des prix garantis et la sécurisation du revenu des producteurs seront assurés », a-t-il révélé.

Par ailleurs, afin de participer à la reconstruction du couvert forestier, en 2020-2021, ce sont 10 millions de plants qui ont été produits. « Les distributions de plants et le planting ont démarré au mois de juillet 2021 », a-t-il fait savoir.

Au niveau de l'amélioration du cadre de vie et des revenus des producteurs, Yves Koné a informé que ce sont 77 milliards de FCfa qui ont été investis dans le reprofilage des pistes, l'hydraulique villageoise, l'éducation, la santé et la sécurité.

Le Fonds Covid-19 pas encore disponible

Profitant de cette cérémonie, le Dg du Conseil café-cacao a été très clair. « Des syndicats me vilipendent dans la presse relativement à la distribution du Fonds Covid-19 estimé à 17 milliards de FCfa. Sachez que ce fonds n'a pas encore été mis à notre disposition par le gouvernement », a-t-il lancé à l'endroit des syndicats.

Yves Koné a enfin rassuré les producteurs sur la transparence de sa gestion et sa volonté de tout mettre en œuvre afin de réussir la mission à lui confiée par le Président de la République. « Chaque année, six mois après l'ouverture de la campagne, le gouvernement diligente un audit sur ma gestion. On ne fait donc pas ce qu'on veut », a-t-il souligné, en guise de réponse à ses détracteurs.

Assata Doumbia, PCA de la coopérative Ekam, vice-présidente de la Fédération nationale des femmes productrices : « Le prix est acceptable au vu du contexte »

« L'année dernière, on a eu des problèmes de commercialisation et de financement. Cette année, le Covid-19 est toujours présent. Certes, le prix bord champ est de 825 FCfa le Kg, inférieur à 1000 F le Kg comme l'an passé durant la campagne principale. Mais, compte tenu des défis qui s'imposent à nous, le prix bord champ est acceptable. Nous demandons toutefois à l'Etat d'agir sur le coût des intrants qui contribuent à alourdir les charges des producteurs. En tant que Pca de coopérative, je m'engage à respecter le prix ».

Ouédraogo Mohamed, président de Scann d'Adzopé : « Nous sommes contents... »

« Nous sommes contents, vu le prix Caf relativement au prix bord champ, nous voyons que l'Etat a fait des efforts. L'année passée, c'était 1000 FCfa mais la réalité est là, implacable. Cette année, à cause du Covid-19, le prix est bas au niveau international. Le directeur général du Conseil café-cacao a également relevé comme cause de la baisse des cours, la hausse de la production. Je félicite le Conseil café-cacao et le gouvernement pour le prix annoncé ».

Maurice Sawadogo, président coopérative Agnitiè d'Abengourou : « L'essentiel c'est que le prix bord champ soit respecté »

« Le cacao est une spéculation cotée à la bourse de Londres, donc c'est normal que le gouvernement tienne compte du prix du marché international. 825 FCfa, c'est prenable, mais l'essentiel est que ce prix soit respecté ».