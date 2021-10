Mozambique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - Le sélectionneur du Mozambique Horacio Goncalves convoque 26 joueurs

La fédération mozambicaine de football par le biais de son sélectionneur portugais Horacio Goncalves a dévoilé sa liste de joueurs pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la prochaine coupe du monde Qatar 2022. Ils seront au nombre de 26 à défendre les couleurs mozambicaines.

Dernier du groupe D avec 1 petit point, le Mozambique joue sa survie face au aux Lions indomptables du Cameroun en double confrontation en ce mois-ci.

A cet effet, l'entraîneur des Mambas, Horacio Goncalves a fait appel à 3 gardiens, 10 défenseurs, 7 milieux et 6 attaquants pour leurs deux prochaines échéances.

Voici donc la liste complète des joueurs sélectionnés avec le nom de leur club :

Mozambique 🇲🇿 national team coach Horacio Goncalves has released his squad list to face Cameroon 🇨🇲 back-to-back during the @FIFAWorldCup qualifiers this month. #WCQ2022 pic.twitter.com/eoyfhi6S4c

