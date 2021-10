Gabon: Le pays aux couleurs d'Octobre rose

Libreville, le 1er Octobre 2021 - Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le Gabon célèbre ce mois d'octobre 2021, la 8e édition de la campagne Octobre rose sous le thème : « Le dépistage, un bon réflexe qui peut nous sauver la vie ».

Sous l'impulsion de la Première Dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba à travers le programme Agir contre le Cancer de sa Fondation éponyme en partenariat avec le Ministère de la Santé, les actions de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge thérapeutiques sont intensifiées.

La cérémonie de lancement de cette édition a eu lieu à l'université des sciences de la santé (USS) par Madame le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda en présence du Ministre de la Santé et de plusieurs membres du Gouvernement ainsi que de la Vice- Présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.

Pour l'organisation des activités de cette cérémonie de lancement, des espaces dédiés au village rose ont été aménagés. Il s'agit essentiellement des espaces de sensibilisation, de dépistage, de bien-être et de sport auxquelles se sont ajoutées celles liées au programme Gabon Égalité et à la vaccination contre la Covid-19.

A noter qu'au cours de cette édition, les actions de mobilisation, de sensibilisation et de dépistage seront organisées dans tous les secteurs d'activités et au sein des communautés avec un accent particulier dans les établissements supérieurs (universités et Grandes École) du pays avec en sus, l'intégration de la vaccination volontaire contre la Covid-19 dans les différents sites de dépistage.

Les organisateurs ont veillé à assurer la sécurité sanitaire des participants et visiteurs en réalisant gratuitement des tests rapides antigéniques pour la Covid-19. "Cette année, nous avons voulu consacrer la campagne Octobre Rose aux jeunes femmes pour rappeler que le cancer n'a pas d'âge. Tout au long du mois d'Octobre, nous installerons le Village Rose sur plusieurs campus universitaires à Libreville et dans les provinces afin d'organiser des ateliers de sensibilisation et des dépistages de proximité ", a expliqué Dr Simone Mensah, Vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.

Comme la précédente édition, la 8e édition de la campagne Octobre rose se déroule dans un contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19. Malgré l'engouement suscité auprès des populations, l'ensemble des activités programmées nous oblige au respect strict des mesures barrières.