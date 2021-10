Angola: Deux entreprises se qualifient pour l'appel d'offres du Porto de Lobito

Lobito (Angola) — Les sociétés ICTSI et CITIC ont été sélectionnées lors de l'ouverture publique des propositions du Concours International du Terminal Polyvalent du Port de Lobito, qui s'est tenu vendredi, a appris l'ANGOP.

Les sociétés International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), des Philippines, CITIC Construction, associée au groupe SPG, de la Chine, et la société française Bolloré, étaient présentes à l'ouverture des propositions pour l'appel d'offres.

Après une analyse exhaustive des propositions, Bolloré a finalement été disqualifié pour n'avoir pas rempli les exigences de l'appel d'offres, évoquant le montant à débourser, pas moins de 80 millions de dollars, ni plus de 100 millions, selon l'explication du président de la Commission d'Évaluation du Concours, João Fernandes.

« Nous disposons d'un délai d'environ trois mois pour analyser les propositions et annoncer le vainqueur, évidemment s"il n'y a plus d'expédient qui nous oblige à prolonger le délai », a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de l'acte, le président du conseil d'administration du Port de Lobito, Celso Rosas, a rappelé la nécessité de doter l'entreprise d'infrastructures techniques, technologiques et de capital humain expérimentées, soulignant que le transport maritime joue un rôle clé dans l'interconnexion des centres de production à ceux de consommation.

« Pour mieux servir et assurer l'utilisation adéquate du potentiel et de la capacité de notre port, conformément à la stratégie de développement du secteur et du gouvernement angolais, l'appel d'offres international pour la concession du terminal polyvalent pour conteneurs et marchandises générales a été officielle lancé le 17 mai de cette année, ayant été prolongé jusqu'au 30 septembre pour la remise des propositions", a-t-il renforcé.

Initialement, sept entreprises étaient inscrites pour participer au concours, mais seulement trois ont atteint le stade actuel et y ont participé.

Le terminal polyvalent pour conteneurs et marchandises générales du Port commercial de Lobito a une superficie totale de 241 540,94 mètres carrés, un quai d'amarrage de 1 199 mètres linéaires, avec une profondeur de 14,7 mètres et une capacité de manutention de plus de 600 000 tonnes de fret non conteneurisé et une capacité opérationnelle de 250 mille conteneurs (Teu's) par an.