Congo-Brazzaville: 23ème session de COSPECO - Vers la reprise du trafic Kinshasa-Brazzaville

Ouverts le mercredi 29 septembre dans la salle Polyvalente de l'Hôtel de ville de Kinshasa, les travaux de la 23ème assemblée générale de la Commission Spéciale de Coopération entre Kinshasa-Brazzaville (COSPECO) se sont clôturés le vendredi 1er octobre 2021.

A l'issue d'intenses échanges organisés en ateliers, les participants ont pris plusieurs résolutions, dont celle relative à la reprise imminente du trafic fluvial au Beach Ngobila, entre Kinshasa-Brazzaville, fermé depuis plusieurs années, avant même la pandémie de covid-19. Il y a lieu de retenir que la 24ème Assemblée générale de la COSPECO se tiendra en janvier prochain à Brazzaville.

Gentiny Ngobila Mbaka a, dans son mot de clôture, recommandé l'application sans faille des résolutions issues des assises de la 23ème assemblée générale tenue à Kinshasa.

Le Président en exercice de la Cospeco a formulé le vœu de voir s'appliquer strictement le Plan d'action 2021-2023 entre les villes de Kinshasa-Brazzaville, approuvé lors de la 23ème assemblée générale de cette structure, organisée du 26 septembre au 1er octobre 2021 dans la capitale de la République Démocratique du Congo.

Pour sa part, Dieudonné Bantsimba, Président du Conseil Départemental et Municipal, Maire de Brazzaville et Vice-président de la Cospeco, a souhaité que le fleuve Congo serve à jamais de trait d'union entre les peuples de ces deux rives qui partagent la même culture, la même langue, bien que séparés par ce grand cours d'eau. La protection contre le covid-19 oblige, il a appelé les populations de Kinshasa et de Brazzaville à se faire vacciner contre la pandémie de coronavirus. Un moyen efficace pour stopper la propagation de cette maladie mortelle, et surtout respecter des gestes-barrières.

Par ailleurs, il a rendu un vibrant hommage aux deux Chefs d'Etat, à savoir Denis Sassou Nguessou Otshombe du Congo-Brazzaville et Félix Antoine Tshilombo de la RDC, pour l'excellence des relations qu'ils entretiennent à la tête de leurs pays respectifs pour perpétuer ces liens séculaires entre ces deux pays.

Il y a lieu de retenir qu'au sujet de l'imminence de la reprise du trafic sur le Beach Ngobila, une sous-commission était mise sur pied pour normaliser le trafic fluvial entre Kinshasa-Brazzaville.

Il sera question d'examiner les conditions de faisabilité de la reprise du trafic que les opérateurs économiques kinois et Brazzavillois attendent de pied ferme, sans oublier des sous-commissions devant s'occuper des questions de l'environnement et de la santé, de la révision des Statuts de la COSPECO, de la demande de la Députée-maire de Kintelé, Mensah Stella Sassou Nguessou, à quelques encablures de Brazzaville, dont la Mairie avait sollicité et obtenu d'intégrer la Cospeco.

L'ambassadeur du Congo en poste à Kinshasa, Yandoma Clément, les membres du gouvernement provincial, les bourgmestres de Kinshasa ainsi que les Maires des arrondissements de la ville de Brazzaville étaient signalés dans la salle, à la cérémonie de clôture. Il y a avait aussi la Secrétaire Générale, Yolande Mandembo Elebe et le Secrétaire Général adjoint, Emma Clesch ATIPO de la Cospeco.