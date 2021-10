Afrique: Opep+ - Arkab prend part lundi à la 21ème réunion ministérielle

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part, demain lundi, aux travaux de la 21ème réunion ministérielle de Opep-non Opep (Opep+), qui se tiendra par visio-conférence, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette 21eme réunion ministérielle sera consacrée à "l'examen des actions à entreprendre pour soutenir l'équilibre et la stabilité du marché pétrolier", selon le ministère.

Regroupant les 23 pays (13 pays de l'Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération, la réunion sera également consacrée aux "développements récents observés sur la scène pétrolière internationale et des actions à entreprendre pour soutenir l'équilibre et la stabilité du marché pétrolier", a fait savoir le ministère.

M.Arkab participera, également, le même jour, aux travaux de la 33ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC).

Ce Comité aura à évaluer, sur la base du rapport établi par le Comité technique conjoint de suivi (JTC), la situation du marché pétrolier international, ses perspectives d'évolution à court terme ainsi que le niveau de respect des engagements relatifs aux ajustements de production des pays participants à la Déclaration de Coopération pour le mois d'août 2021.

Le JMMC est composé des pays membres de l'OPEP que sont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela et de deux pays non membres de l'Organisation à savoir la Russie et le Kazakhstan.