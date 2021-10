Cote d'Ivoire: Maladies du cœur - Une semaine de sensibilisation et dépistage lancée dans le District d'Abidjan

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre les maladies du cœur, qui a lieu le 29 septembre de chaque année, la Fondation Orange-Ci a lancé, du 27 septembre au 1er octobre 2021, une semaine de sensibilisation et de dépistage des maladies du cœur dénommée « la semaine du cœur ».

C'est dans ce cadre que la Fondation Cœur de Grâce qui est un partenaire de cette compagnie de téléphonie mobile dans le cadre de ce projet, a initié deux journées de sensibilisation et de dépistage d'Hypertension artérielle (Hta) et du diabète au profit du personnel de quatre agences de ce groupe dans le District d'Abidjan. C'était les 29 et 30 septembre 2021, dans les communes de Marcory, Treichville, Plateau et Cocody.

Ces journées ont été marquées par le test de glycémie (pour le diabète), sensibilisation aux facteurs de risques cardiovasculaires, dépistage de l'Hta, consultation avec un cardiologue pour les personnes identifiées comme hypertendues, distribution de flyers sur l'Hta, etc.

« Ce programme vise à promouvoir une plus grande prise de conscience et des comportements plus sains pour prévenir l'hypertension artérielle et le diabète, encourager le dépistage précoce et soutenir des environnements qui favorisent une bonne santé », explique Esther Désarmes, secrétaire générale de la Fondation Cœur de Grâce. Avant d'ajouter que la santé et le bien-être au travail sont des facteurs essentiels de compétitivité des entreprises. « L'entreprise devient le territoire de santé active. Ce programme concilie donc les enjeux de la performance des entreprises, de bien-être et santé des salariés », a-t-elle dit.

« Longtemps considérées comme la maladie des pays développés, "la maladie des blancs", les maladies cardiovasculaires touchent aujourd'hui l'Afrique, en général et la Côte d'Ivoire, en particulier, où elles connaissent une croissance exponentielle. Aujourd'hui, elles tuent plus que le Sida et le paludisme. Aussi, au niveau de nos Etats, des entreprises, de la famille, le coût de ces maladies est inestimable », a déclaré, mardi, Mamadou Bamba, président du conseil d'administration de la Fondation Orange, lors de la cérémonie officielle de cette campagne.

Avant d'ajouter que la bonne nouvelle est que 80% de décès liés à ces maladies peuvent être évités en luttant contre l'hypertension artérielle qui touche des personnes de plus en plus jeunes, à travers l'information, le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des patients.

C'est pourquoi depuis 2008, la Fondation Ica est engagée dans la lutte contre les maladies du cœur, notamment les facteurs à risque tels que le diabète et l'hypertension artérielle.