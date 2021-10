Nigeria: Premier League J7 / Crystal Palace 2 - 2 Leicester - Iheanacho marque pour sa première titularisation

Pour sa première apparition cette saison dans le onze entrant de Leicester en Premier League, Kelechi Iheanacho a ouvert le score et inscrit son premier but.

Il n'avait pas encore débuté en tant que titulaire un match cette saison avec Leicester. Et en cette 7e journée de Premier League, titularisé d'entrée par Brendan Rogers en attaque aux côtés de Jamy Vardy, l'international nigérian a inscrit le premier but du match (31'). Il sera imité six minutes plus tard par son compatriote de l'attaque J. Vardy.

Crystal Palace réussira à revenir au score d'abord par l'intermédiaire du tout nouvel entrant, le jeune franco-nigérian Michael Olise (61'), et ensuite grâce à J. Schlupp. Finalement au terme d'un match palpitant, les deux équipes vont se quitter sur un score nul (2-2). Quant à K. Iheanacho, auteur de son premier but de la saison, il sera remplacé par J. Maddisson à 15 minutes de la fin du temps règlementaire. Avec une telle performance, on devrait le voir plus régulièrement parmi les onze entrants de Leicester.