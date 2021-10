Algérie: Ministère de la Santé - un guide pour "une bonne" préparation à la gestion des crises sanitaires

Alger — Le ministère de la Santé a lancé un guide visant "une bonne préparation" à la gestion des crises sanitaires ou des domaines connexes, en vue de "renforcer" les compétences et fournir des informations crédibles à l'opinion publique, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Détaillé et d'une grande valeur cognitive, ce guide vise une bonne préparation aux différentes crises qui surviennent de temps à autre dans le domaine de la santé ou des domaines connexes" ainsi que la manière de "développer un plan d'information, d'éducation sanitaire et de thérapie", selon la même source.

Après avoir rappelé "que la communication en temps de crise n'est pas une tâche facile, notamment avec le développement d'internet et des réseaux sociaux qui relayent parfois de fausses informations constituant une véritable menace pour la cohésion de la société et des institutions voire des Etats", le ministère a affirmé que "la situation de crise actuelle induite par la Covid-19 a généré un sentiment d'inquiétude sanitaire qui requiert la révision de la formation dans le domaine de la communication pour assurer une pratique appropriée de la communication dans une situation aussi urgente" mais également afin "d'améliorer la résilience de la population qui attend en permanence de recevoir des informations fiables de la part des autorités sanitaires du pays".

Le ministère a souligné que la " mise en œuvre" de cette coopération tripartite "intégrée et stratégique" entre le gouvernement algérien représenté par le ministère de la Santé, l'Union européenne (UE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), nous a offert une excellente opportunité de renforcer les capacités des cadres de la cellule de communication du ministère de la Santé et de ses antennes au niveau des wilayas et au niveau des établissements sous tutelle, en matière de communication lors cette pandémie".

Un enseignant formateur expert a présenté récemment, dans le cadre de six sessions de formation, "une série de concepts théoriques étayés par des exercices pratiques, inspirés de leçons tirées de réelles crises et expériences vécues en Algérie et ailleurs dans le monde", en faveur d'un groupe de participants "motivés à apprendre de nouvelles connaissances et soucieux d'améliorer leur savoir-faire dans ce domaine en particulier", en témoignent "les échanges et questions posées lors de ces sessions et l'intérêt manifeste accordé à ce thème, notamment en la conjoncture actuelle".

Ces sessions ont constitué "une occasion exceptionnelle" pour les participants issus de différents établissements de santé, à l'échelle nationale "d'apprendre et d'échanger les expertises et bonnes pratiques dans la gestion quotidienne de la communication, en proposant des solutions aux questions posées", selon le communiqué.

Le ministère aspire, à travers ce guide, à "renforcer les compétences et unifier le discours et synchroniser les messages importants, en veillant à fournir des informations crédibles à l'opinion publique, sans aucune exagération".

A cet effet, le ministère a présenté ses remerciements "à ses partenaires de l'Union européenne (UE) et au programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)-Algérie pour le soutien apporté au pays dans la lutte contre la pandémie (Covid-19) et leur engagement et efforts constants pour l'exécution de tous les volets de ce projet important", ajoute la même source.

Le ministère propose la consultation du guide via le lien suivant: https://drive.google.com/file/d/1HA3ehosuvs0p_uyMUnzqTr5Qzkgh_1Mm/view?usp=sharing.