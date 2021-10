Algérie: Accident de la circulation - 371 enfants décédés durant l'année scolaire 2020-2021

Alger — Quelque 371 décès d'enfants dans des accidents de la circulation ont été déplorés au cours de l'année scolaire 2020-2021, a fait savoir le Délégué national à la Sécurité routière, M. Mehris Abdelhak.

Durant l'année scolaire 2020-2021, les accidents de la route "ont malheureusement tués 371 enfants au niveau national", a indiqué à la presse M. Mehris en marge du lancement d'une campagne nationale de sensibilisation pour la protection des écoliers contre les accidents de la route, dimanche matin à l'école primaire "Omar Haida" à Dely Ibrahim (Alger), précisant que la Délégation nationale à la sécurité routière a décidé d'organiser cette campagne pour lutter contre ce fléau, "devenu un sérieux problème".

Organisée sous le slogan "Ensemble... pour protéger nos enfants contre les accidents de la route", cette campagne, qui durera jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, "vise à inculquer aux écoliers la culture de la sécurité routière", a-t-il ajouté.

Des activités de proximité sont également au programme avec des cours-modèles sur l'éducation routière au profit des élèves. Dans ce cadres, les organisateurs ont consacré, aujourd'hui dimanche et demain lundi un cours modèle unifié au niveau de toutes les écoles primaires du pays sur les grands principes de la sécurité routière.

Des ateliers éducatifs et récréatifs, des circuits de conduite pédagogique au niveau des écoles et des portes ouvertes sur la sécurité routières sont également prévus à travers les différentes wilayas. A citer, en outre, la consécration d'un prêche de vendredi à la protection des enfants contre les accidents de la route.

La Délégation nationale à la sécurité routière a lancé, toujours dans le même contexte, des activités numériques via ses sites officiels pour dispenser des cours d'éducation routière en plus de la distribution de dépliants élaboré à cet effet, la vulgarisation de ses activités et l'organisation d'un concours de dessin pour enfants autour de ce thème.

Les organisateurs œuvrent également à mettre la lumière, via les médias, sur le fléau des enfants victimes des accidents, et partant "charger" les organes concernés d'assurer la sécurité routière à proximité des écoles, en associant la société civile et la communauté éducative au lancement des activités de la campagne.