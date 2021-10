Mali: Rennes - PSG / Hamari Traoré - « On a fait un exploit »

Dimanche heureux pour Rennes et Hamari Traoré. Opposé au PSG, invaincu depuis le début de la saison, les Bretons ont réussi à l'emporter 2-0, déjouant tous les pronostics.

Un match référence pour le Stade Rennais qui souffrait depuis le début de la saison. Capitaine de l'équipe, Hamari Traoré est revenu sur cette victoire à la fin de la rencontre.

« Oui le début de match était bon, on les a mis sous pression. On a eu des occasions. On a souffert en fin de première période, mais on a mis ce but. On a mis le second qui nous a encore plus mis en confiance. On a fait un exploit. On a bien fermé l'axe comme le coach l'a demandé et on les a emmenés sur les côtés, ça s'est bien passé », a commenté le Malien.

A noter que le PSG a chuté après huit succès consécutifs en Ligue 1. Quant à Rennes, il occupe provisoirement la 7e place au classement de la Ligue 1.