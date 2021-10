Afrique: Lutte contre l'âgisme - Les partenaires s'engagent à accompagner le Congo

La célébration de l'édition 2021, le 1er octobre, de la Journée Internationale des Personnes Âgées en République du Congo, a été couplée au lancement de la campagne mondiale de lutte contre l'âgisme. En effet, placée par la communauté internationale sous le thème « L'équité numérique pour tous les âges », le Congo, tenant compte du contexte, a mis à profit cette occasion pour, non pas seulement lancer la campagne mondiale de lutte contre l'âgisme, mais également à promouvoir la vaccination contre la Covid-19 chez les personnes âgées. Pour ce faire, le thème choisi au niveau national a été : « Protégeons les personnes âgées contre la pandémie de la covid-19 en les vaccinant ».

C'est donc sous ce thème national qu'a été placé cette double célébration, dont les activités officielles ont eu lieu à Dolisie, Chef-lieu du Département du Niari, ville également appelée « capitale de l'Or Vert ». Ces activités ont été placé sous le patronage du Ministre de la santé et de la population, M. Gilbert Mokoki qui avait à ses côtés son homologue, Ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Mme Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa née Goma et les Représentants Résidents de l'UNFPA et de l'OMS au Congo : M. Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba et Dr Lucien Manga.

La célébration de cette Journée internationale des personnes âgées a donné essentiellement lieu à des allocutions, respectivement prononcées par le Préfet du Niari, le Représentant de l'OMS au Congo et de son homologue du FNUAP et, enfin par le Ministre de la santé et de la population qui, in fine, a procédé au lancement de la campagne mondiale contre l'agisme au congo. Passant de la parole aux actes, M. Gilbert Mokoki a remis, de façon symbolique, des dons aux personnes âgées

Sur la substance desdites allocations, le préfet du Niari, M. Baron Frédéric Bouzock a exprimé sa reconnaissance pour l'honneur fait au département du Niari en choisissant Dolisie pour abriter cet important évènement. « Nous espérons que les fraudes de l'âgisme seront dénoncées à jamais dans notre pays, les récriminations et les jugements obscurantistes contre les personnes âgées », a-t-il affirmé.

Le Représentant de l'OMS au Congo, quant à lui, a rappelé les injustices relevées par la Soixante et onzième session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique, tenue en août 2021. Il a indiqué que les Ministres de la santé y ont convenu sur le fait que la résolution du problème posé par le vieillissement de la population constitue une priorité stratégique, approuvant le Cadre régional sur le vieillissement en bonne santé, pour guider l'action au niveau continental en accord avec la décennie pour le vieillissement en bonne santé 2021-2030.

Il a poursuivi son propos en soulignant que dans la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de l'OMS au Congo, il est fait référence à l'implication des personnes âgées dans les différents districts sanitaires, notamment dans les comités de santé afin de bénéficier de leurs expériences en santé pour contribuer à la promotion de la santé dans chaque aire de santé, et améliorer l'utilisation des services de santé. « La vaccination contre la covid-19 fait partie des outils efficaces permettant de protéger la population face à cette pandémie et de freiner sa transmission, sans oublier la poursuite des mesures barrières. Cela est valable pour tous, y compris pour les personnes âgées », a conclu Dr Manga.

Le Représentant du FNUAP a fait remarquer que la République du Congo ayant amorcé sa première phase de transition démographique, les personnes âgées ont également un grand rôle à jouer dans la transmission des savoirs, du savoir-être et du savoir-faire, de même que des valeurs aux jeunes générations et aux générations futures, afin de contribuer à une capture du dividende démographique sur l'équité numérique intergénérationnelle. C'est aussi une façon de garantir cette inestimable contribution.

Toujours selon M. Mohamed Salem, tous les investissements doivent répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées en termes d'accès aux services et soins de santé, d'inclusion économique et de protection sociale, du renforcement du cadre réglementaire et institutionnel, ainsi que l'amélioration de l'environnement favorable au bien-être des personnes âgées. « Nous sommes venus ici pour partager notre élan de cœur avec nos papas, nos mamans, nos frères aînés », a précisé le Représentant du FNUAP au Congo.

Avant le lancement de la campagne par le Ministre de la santé et de la population, les participants ont suivi deux présentations, portant respectivement sur la situation de la vaccination contre le COVID-19 dans le département du Niari, faite par le Dr Joseph Moutou, Directeur départemental des soins et services de santé du Niari, et sur le plan d'action 2016-2021 des personnes âgées du Congo, faite par le Dr Paul Oyeré Moké , Directeur Général de la Population.

En sus de la remise des dons aux personnes âgées, il a été procédé à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées présentes. Une visite guidée de l'hôpital Général de Dolisie par les deux Ministres et autres membres de la délégation a été organisée.

La journée du 1er octobre s'est terminée en pensant également à la couche juvénile vulnérable, notamment la visite du Foyer Saint Eustache de Dolisie, où des vivres frais ont été donnés par madame la Ministre des affaires sociales. Il s'agit d'un orphelinat qui compte 17 enfants de 6 à 18 ans. Il a une capacité de 30 lits.

Rappelons que l'âgisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation et de mépris, fondées sur l'âge. L'âgisme apparaît lorsque l'âge est utilisé pour catégoriser et diviser les gens, ce qui entraîne des préjudices, des désavantages et des injustices. Il peut se traduire par des attitudes empreintes de préjugés, des actes discriminatoires et des politiques ou pratiques institutionnelles perpétuant des croyances stéréotypées.

Une enquête, menée auprès de 83034 personnes dans 57 pays, a révélé qu'une personne sur deux avait des attitudes modérément ou fortement âgistes. Ces préjugés et discriminations transparaissent dans le débat public et sont diffusés par l'intermédiaire des médias sociaux. Ce phénomène recoupe d'autres formes de catégorisation, concernant le genre, l'ethnie ou le handicap, avec des conséquences négatives sur la santé et le bien-être des personnes.

A cet effet, le 18 mars 2021, dans le cadre de la « Décennie du vieillissement en bonne santé », la publication du rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l'Organisation des Nations Unies et de nombreuses organisations internationales, appelle à agir d'urgence pour combattre la ségrégation vis-à-vis des personnes âgées et, plus largement, la discrimination liée à l'âge, appelée âgisme, afin de mieux les mesurer et rendre compte de ce qu'elles sont : « un fléau insidieux dont la société souffre ».