Cote d'Ivoire: Promotion du genre le ministère en charge des sports forme son personnel

Le ministère de la Promotion des sports et du Développement de l'Économie sportive a organisé, jeudi 30 septembre 2021, un atelier de renforcement des capacités de son personnel élargi aux partenaires sur la notion du genre afin de contribuer à l'intégration de cette approche dans les politiques, programmes et projets de ce département ministériel. C'était à la piscine d'État à Abidjan-Treichville.

À l'ouverture de cet atelier, le directeur général des Sports, Bertin Koffi représentant Paulin Claude Danho, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive, a expliqué que la mise en place de la Cellule-Genre du ministère des Sports vise à réduire des inégalités homme-femme au sein des services de l'administration. Un mal que le ministre Paulin Claude Danho veut éradiquer et qui a vu la création de la direction des sports de masse et du genre, à son arrivée à la tête du ministère.

La directrice genre et équité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Tanoh Florence, à travers une visioconférence, a instruit les participants sur les missions et les attributions d'une Cellule-Genre, la nécessité de la promotion et de l'intégration de ce concept dans tous les programmes. S'agissant spécifiquement du ministère en charge des Sports, la formatrice Tanoh Florence a souligné que l'existence d'une cellule genre est indispensable pour innover et réfléchir sur de nouveaux challenges. Le sport étant un facteur de rapprochement, elle a dit : « Le sport doit servir de vecteur pour la réconciliation. En cela, l'approche genre prônant l'égalité de chances pour tous les hommes et les femmes, doit constituer une boussole pour le ministre Paulin Claude Danho, dans sa vision de bâtir un monde égalitaire au sein des structures sous tutelle ».

Au terme de cet atelier, Mariam Anon Touré a été installée en qualité de secrétaire technique du mécanisme genre au ministère des Sports. Au nom de ses collaborateurs, elle a pris l'engagement de rendre fonctionnel le concept genre pour qu'il soit une réalité au sein de leur ministère. Notons que les participants ont reçu des guides de fonctionnement et des attestations à la fin de l'atelier.

Touré Abdoulaye avec A.Traoré