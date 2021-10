Burkina Faso: Eliminatoires Coupe du monde 2022/3e et 4e journées - Les Etalons entament leur stage ce lundi

C'est avec un groupe composé des Etalons évoluant dans le championnat national que...

Le sélectionneur national, Kamou Malo, et un premier groupe d'Etalons sont depuis le vendredi 1er octobre 2021, à Marrakech au Maroc, pour un stage de préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 contre Djibouti.

C'est par un vol spécial affrété par la compagnie Air Burkina que le groupe a rallié Marrakech dans la nuit du vendredi 1er octobre 2021 après 3h30 de trajet. Arrivés vers 22h, heure locale, le staff technique et les joueurs Babayouré Sawadogo, Ben Idriss Traoré, Hermann Nikiéma et Mohamed Lamine Ouattara se sont soumis au test COVID avant de prendre leurs quartiers à l'hôtel situé à une dizaine de kilomètres de l'aéroport et du stade.

Un pied-à-terre que les Etalons connaissent très bien pour y avoir séjourné le mois dernier pour la préparation et les matchs de la 1re et de la 2e journée de ces éliminatoires. Les autres Etalons continuent de rejoindre l'écurie progressivement. Le premier groupe a, en effet, été rejoint dans la journée du samedi par Zakaria Sanogo et Saïdou Simporé pour la séance de décrassage du jour.

Le gros lot est attendu ce lundi 4 octobre pour le début du stage, mais l'effectif avait déjà été grossi hier notamment avec les arrivées d'Adama Guira, Jean Fiacre Botué, Fessal Tapsoba, Gustavo Sangaré et Issa Kaboré. Pour la première manche de cette double confrontation, les Etalons seront reçus par les Requins de la Mer Rouge de Djibouti le 8 octobre à 19h GMT au grand stade de Marrakech avant que les deux équipes n'y retournent le 11 octobre 2021 pour le match retour à partir de 16 h.