Ile Maurice: Viol, sextorsion, escroquerie allégués - Husein Abdool Rahim et les malheurs d'Emmeline

Emmeline Gautheron a déposé plainte à la police judiciaire de Paris le 22 mai 2019 contre Husein Abdool Rahim - qu'on ne présente plus et pas pour les bonnes raisons - pour viol, escroquerie, sextorsion, entre autres présumés délits. Elle a aussi porté plainte au CCID le 3 août 2019.

Le travail d'approche, de séduction, d'abus et d'escroquerie morale et financière d'Abdool Rahim non seulement pour lui soutirer de l'argent mais aussi pour satisfaire ses pulsions sexuelles, raconte la jeune femme, choquent. Récit digne d'un scénario de cinéma.

Motocycliste masqué et pervers

Après sa rencontre avec Rahim le 17 novembre 2018 à la Citadelle, celui-ci obtient le numéro de téléphone de la Française et l'adresse de sa page Facebook. Le soir-même, Emmeline reçoit des messages d'inconnus. Et n'y prête pas attention. Elle a rendez-vous avec Rahim le surlendemain, soit le 19 novembre, pour une visite de quelques lieux touristiques. La jeune femme prend place à bord de la voiture de celui-ci, le soir à Curepipe, où loge la jeune femme. Rahim s'arrête, raconte-t-elle, à Port-Louis, vers 21 heures, sur un parking désert et demande à la Française de l'attendre quelques instants. Il lui dira qu'il garde son portable avec lui si elle a besoin de l'appeler.

Cette dernière reste donc dans la voiture seule, les vitres baissées. Après quelques minutes, apparaît un homme portant un casque intégral de motocycliste qui s'approche de la voiture en titubant. Elle essayera d'appeler Rahim qui ne répondra pas à ses appels. L'homme balbutie quelques mots en créole mais Emmeline reconnaît le mot 'pipi', répété plusieurs fois. Elle lui demande d'aller faire pipi plus loin et de partir. Le motard se met, à la place, à se masturber devant elle et, paniquée, Emmeline reste coite, figée sur place par la peur. Il fait noir et la jeune femme n'arrive pas à distinguer le visage de l'homme qui, ayant complété sa basse besogne, s'éloigne. Quelques minutes après, Rahim arrive et Emmeline lui raconte ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il va rechercher l'homme mais après avoir roulé dans les rues en vain et parlé rapidement à un policier dans la rue, il décide de reprendre la direction de Curepipe. En route, Rahim lui fait comprendre qu'il est là pour la protéger.

Dans le rôle de Raj Vik

Le 20 novembre, Emiy Rosalie, qui avait contacté Emmeline sur Messenger le soir de sa rencontre avec Rahim, change de pseudo pour devenir Raj Vik. Et lui parle du précédent voyage de la Française à l'île de La Réunion et donne des détails de la maison qu'elle loue à Curepipe. Il lui fait part également du fait qu'il l'observe régulièrement à travers la fenêtre de la chambre d'Emmeline, caché derrière un arbre, et certaines fois en s'approchant et en avançant les rideaux lorsqu'elle se change. Emmeline prend peur et en fait part à Rahim qui, se posant encore une fois en protecteur, l'assure qu'il va gérer la situation et lui fait comprendre qu'il est préférable de ne pas contacter la police. En toute confiance, elle s'en remet donc à lui.

Rendez-vous en noir à Trou-d'Eau-Douce

Dans la soirée 24 novembre 2018, de retour d'une autre virée en voiture, Rahim s'arrête à un fast- food et descend pour passer une commande alors qu'Emmeline prend place à une table. En attendant, elle reçoit un message de Raj Vik lui disant qu'il l'attend devant le portail blanc de l'appartement de Trou-d'Eau-Douce, où elle loge désormais. Encore une fois, la Française est bouleversée et montre le message à Rahim lorsqu'il revient avec la commande. Celui-ci lui affirme alors qu'il ne faut plus qu'elle loge à Trou-d'Eau-Douce et qu'il lui trouvera une chambre plus proche de Port-Louis. Emmeline suit son conseil.

Conversations avec l'ex de la jeune femme

Raj Vik continue cependant d'envoyer des messages à Emmeline, qui ne veut pas le bloquer, voulant en savoir davantage sur ce harceleur qui semble tout savoir de la Française. Il commence à lui donner des détails très intimes sur elle. Et lui montre même des conversations et des photos d'un ex-ami d'Emmeline, créées à partir un faux compte. Cet ex-ami contactera Emmeline pour lui dire qu'il ne comprend pas qui est ce Raj Vik et ce qui se passe. «Mais moi à l'époque, je croyais que mon ex me mentait et qu'il était bien devenu ami avec Raj Vik. Je suis certaine maintenant que Husein a profité du moment où j'étais sous la douche pour fouiller le portable qu'il m'avait prêté et a trouvé le nom de mon ex sur Messenger.» Raj Vik évoquera ainsi plusieurs noms d'amis d'Emmeline, que celle-ci n'avait jamais évoqués devant Rahim.

Pistolet factice ?

Le 22 décembre, à la veille du départ d'Emmeline pour l'Europe, Rahim loue une chambre à l'hôtel La Hacienda, à Vieux-Grand-Port. Avant d'aller au lit, il lui demande d'ouvrir les rideaux «au cas où», car il soupçonne qu'on le surveille et qu'ils se trouvent dans un lieu isolé sur la colline. «Il me parle même de certaines personnes qui chercheraient à le tuer.» Rahim sort alors un pistolet recouvert en partie de bande adhésive, qu'il dépose près de la lampe de chevet avant de s'endormir profondément. Alors qu'Emmeline n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, surveillant les ombres à la fenêtre.

Didier d'Interpol entre en scène

Rahim annonce à Emmeline qu'il a appelé Didier, un de ses amis travaillant à Interpol à Lyon et qui a promis de l'aider à mettre fin aux manœuvres de Raj Vik. Il lui enverra une capture d'écran montrant un appel venant d'Interpol à Lyon. «Pour cela, Didier, qui m'a contactée d'un numéro privé me demandant d'inciter Raj Vik à me parler même s'il faut user de moyens sexuels via vidéo.» Didier l'appellera à toute heure et toujours avec une voix transformée, probablement à l'aide d'une application. Raj Vik n'a de cesse de demander à Emmeline de se livrer à des actes sexuels pendant les conversations vidéo sur Messenger mais la Française refuse, se bornant à converser. Et voilà maintenant qu'un agent d'Interpol lui dit de s'exhiber devant Raj Vik. «Auquel agent Rahim me poussera à obéir, tout en me traitant de tous les noms.» Elle finira par céder à ces pressions.

Un jour de février 2019, Rahim force Emmeline à supprimer tous les documents et photos qui ont un rapport avec lui. «Il a même menacé de balancer mon PC à la mer. Puis il m'a forcée à ouvrir mes boîtes mail une à une pour vérifier que j'avais bien supprimé tous les messages de menaces. Il me restera un mail du soi-disant rapport du Didier d'Interpol, que le CCID a en sa possession. J'ai réussi à récupérer la presque totalité des documents effacés sur mon PC grâce à un logiciel de récupération de fichiers.»

Esprit de pirate et visite nocturne au cimetière

À cette même époque, Rahim raconte à Emmeline qu'il communique avec l'esprit d'un pirate enterré au cimetière de Port-Louis, avec lequel il aurait scellé un pacte. Il l'y conduit quelques jours plus tard vers 23 heures. En route, il essaiera d'extorquer une promesse d'Emmeline de ne plus jamais évoquer cette histoire avec Raj Vik «et que [je] devrais faire cette promesse lors du pacte avec son esprit pirate». Au cimetière, ils se dirigent vers une très vielle tombe abandonnée dont elle ne peut distinguer l'épitaphe. Rahim, qui a apporté des bougies, en donne une à Emmeline et après quelques instants, il allume une cigarette qu'il dépose sur la tombe en guise d'offrande. Il demande à la jeune femme de réciter la promesse. Emmeline grommelle une phrase pas tout à fait semblable car elle n'a aucune intention de pactiser avec qui ou quoi que ce soit. En ressortant du cimetière, Rahim procèdera à un autre curieux rite en cassant et envoyant par-dessus son épaule des clous de girofle. Et la Française en fera de même.

Harcèlement rapproché

Emmeline se rend compte maintenant que Rahim n'était jamais présent quand elle recevait des messages de Raj Vik et des autres protagonistes de cette affaire. Lorsque Rahim était en sa compagnie, se remémore-t-elle, elle remarquait qu'à chaque fois qu'elle lui parlait, alors qu'il était occupé sur son portable, Raj Vik, qui la harcelait, s'arrêtait d'écrire pour recommencer dès qu'elle avait le dos tourné, aux côtés de Rahim. Qu'elle continuait à observer cependant par la porte qu'elle laissait entrouverte. Donc, elle en a déduit que Rahim la harcelait même lorsqu'il était en sa compagnie dans le même appartement.

Emmeline souligne que Husein l'a «isolée» ajoutant : «Il m'a même fait désactiver mon compte Facebook. Et Je n'avais le droit que de rencontrer ses amis à lui. Il me disait de ne faire confiance à personne. Interdit de parler à mes ex, car soi-disant ils étaient contre moi.» Finalement, elle échappera à cette emprise en rentrant en France. De son côté, face à ces accusations, Husein Abdool Rahim nie tout en bloc et accuse la Française d'avoir monté cette histoire par dépit amoureux.