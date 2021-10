Algérie: Installation des membres du jury du Prix du Président de la République du journaliste professionnel

Alger — Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a procédé dimanche au siège de son département ministériel, à l'installation des membres du jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel, consacré dans sa septième édition au thème "L'information, entre liberté et responsabilité".

Dans une allocution prononcée devant les membres du jury, présidé par le Doyen de la Faculté des sciences politiques et des relations internationales, Dr. Slimane Aaradj, M. Belhimer a fait savoir que le thème de cette édition "résume l'axe des réformes globales engagées par le secteur de la communication, en application du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et cristallise la mission de l'information professionnelle".

"Aussi, l'on mise sur l'information électronique pour opérer une mutation positive à même d'être au diapason du numérique et des nouveaux médias", explique M. Belhimer, ajoutant que "ce type d'information a créé une nouvelle réalité dans le monde de la presse nationale et internationale, en impactant le concept des libertés dont celle du pluralisme de la presse ainsi que la responsabilité de ses professionnels, une résultante logique du respect de l'éthique et de la déontologie professionnelles".

Le jury de ce Prix qui sera décerné le 22 octobre prochain, à l'occasion de la Journée nationale de la presse est composé de représentants des ministères de la Communication, des Finances, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Culture.

Il compte des représentants de la corporation de la presse, représentée par la télévision et la radio nationale et la presse publique et privée, outre des représentants de la Faculté de l'information et des sciences de la communication.

Le Prix du président de la République du journaliste professionnel se veut "une reconnaissance du parcours militant du journaliste algérien durant la Guerre de Libération nationale et un hommage aux professionnels de la presse nationale, aussi bien écrites, audiovisuelles ou électroniques, à la consécration du droit du citoyen à une information objective et crédible", selon les organisateurs.

Il vise également à promouvoir la production journalistique nationale et à encourager la créativité et le professionnalisme dans la presse nationale, en consacrant la culture du mérite, en sus de récompenser les meilleurs articles et reportages de presse réalisées à titre individuel ou collectif en rapport avec le thème proposé.

Le dernier délai de dépôt des dossiers de participation a été fixé au 16 octobre 2021.