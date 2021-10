Algérie: Enseignants-statuts - Une volonté politique de faire de l'université "la locomotive du pays"

Setif — Le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Seghour, a affirmé dimanche au cours d'un séminaire abrité par la ville d'El Eulma (à l'Est de Sétif) qu'il existait une volonté politique de faire de l'université "la locomotive du pays".

Il a ajouté que l'ouverture du dossier relatif à la révision des statuts particuliers des enseignants chercheurs et des chercheurs permanents vient, en cette conjoncture en particulier, satisfaire une revendication fondamentale de la Fédération nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

M. Seghour, a rappelé, dans ce contexte, que le ministère de tutelle avait souligné, lors des rencontres de concertation et de négociation à ce sujet, que cela "devait obéir à une vision et une conception", chose, a-t-il soutenu, qui s'est "concrétisée au travers de la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et l'intérêt majeur qu'il accorde pour les trois secteurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique".

Dans ce contexte, le même responsable a rappelé également l'initiative du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative à la constitution d'une commission composée de représentants de l'administration centrale et de représentants des partenaires sociaux et d'associations estudiantines pour faire des propositions à ce propos.

M. Seghour a, en outre, souligné que l'université "doit avoir une direction clairvoyante et des partenaires distingués qui affichent un intérêt pour la dimension stratégique de l'université algérienne", estimant que le thème de ce séminaire portant sur "La révision des statuts particuliers des enseignements chercheurs et des chercheurs permanents" est "déterminant".

Et d'ajouter: "A partir de là, la révision des statuts dépasse le recensement des launes inhérentes du fait qu'elle constitue une nécessité législative et une nouvelle pierre à placer sur la voie du renouvellement et de la réforme de la nouvelle Algérie qui inclut de faire de l'université la locomotive de la société et le moteur du développement selon la vision perspicace du président de la République Abdelmadjid Tebboune".

La rencontre a donné lieu à la présentation de plusieurs interventions, notamment "La lecture juridique du projet de révision du statut particulier des enseignants chercheurs", "Amendement du statut particulier des enseignants chercheurs", "Pour une rév ision du statut particulier des enseignants chercheurs" et "Consolidation et relance de l'activité de recherche de l'enseignant chercheur au sein des unités et laboratoires de recherche: défis et propositions".

Tenu à l'Ecole normale supérieure Messaoud Zeghar d'El Eulma, le séminaire national a été organisé à l'initiative de la Fédération nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.