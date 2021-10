Cameroun: Bassin du Lac Tchad - Yaoundé accueille le Forum des gouverneurs

Plus de 100 participants sont attendus à cet évènement qui se tient aujourd'hui et demain au Palais des congrès de Yaoundé, et qui se penchera sur les efforts de stabilisation de la région.

Le Cameroun abrite, dès ce lundi, 4 octobre, les travaux du 3e Forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad. Placé sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya, cet évènement de deux jours se tiendra au Palais des congrès de Yaoundé sous le thème : « Coopération régionale en matière de stabilisation, de consolidation de la paix et de développement durable ».

Plus de 100 participants, dont certains suivront les assises par visioconférence, sont attendus. Pour comprendre les enjeux de cette rencontre et ce qu'il faut en attendre, le secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad, par ailleurs chef de mission de la Force multinationale mixte, répond aux questions de CT. Mamman Nuhu fait le bilan du niveau d'implémentation des recommandations des précédentes assises. Il évoque également les mesures prises pour lutter contre la secte terroriste Boko Haram et améliorer la vie des populations du Bassin du Lac Tchad.